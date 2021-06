Vous pourriez bientôt recevoir un paiement de relance surprise de 8 000 $

L’un des textes législatifs les plus importants adoptés par le Congrès de mémoire récente était le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars. Il s’agit du plan de sauvetage économique que le président Biden a promulgué en mars. Et il a financé une nouvelle vague de chèques de relance, d’une part, parmi une foule d’autres avantages – comme le paiement d’un nouveau crédit d’impôt pour enfants dont beaucoup de gens pourraient même ne pas être au courant.

Vous savez peut-être déjà qu’une nouvelle série de contrôles de relance de six mois est sur le point de commencer, en juillet. Cela totalisera jusqu’à 3 600 $, lorsqu’il sera jumelé à un crédit d’impôt l’année prochaine, pour chaque enfant admissible d’une famille. L’élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants est ce qui a rendu cet avantage particulier possible, et vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Pendant ce temps, l’IRS envoie toujours de nouveaux chèques de relance pouvant aller jusqu’à 1 400 $. Et il y a encore beaucoup d’autres avantages du plan de sauvetage américain à connaître. Comme le crédit élargi pour la garde d’enfants et de personnes à charge, dont nous parlerons plus en détail ci-dessous.

Nouveau crédit d’impôt pour enfants — détails, admissibilité

Voici comment le site d’actualités sur les finances personnelles Nerdwallet l’explique. Pour l’année d’imposition 2021 uniquement, « le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge peut vous permettre d’obtenir jusqu’à 50 % des frais de garde d’enfants et autres frais similaires pour un enfant de moins de 13 ans, un conjoint ou un parent incapable de s’occuper d’eux-mêmes ou une autre pour que vous puissiez travailler (et jusqu’à 16 000 $ de dépenses pour deux personnes à charge ou plus). Alors, que se passe-t-il si vous avez deux personnes à charge éligibles ou plus ? Cela signifie qu’une famille de travailleurs qui répond aux exigences de revenu pourrait obtenir un paiement de relance supplémentaire pouvant aller jusqu’à 8 000 $ sous forme de crédit d’impôt. Encore une fois, pour cette année seulement.

Un autre détail important à connaître au sujet de ce crédit d’impôt pour la garde de personnes à charge et les enfants est de savoir qui est admissible. Selon Kiplinger’s, chaque famille dont le revenu brut ajusté ne dépasse pas 125 000 $ peut obtenir ce crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfants et de personnes à charge. Cependant, il ne couvrira que 50 % de leurs dépenses admissibles. Et ce nombre tombe à 20 % pour les revenus compris entre 125 001 $ et 183 001 $.

Autres choses importantes à savoir

Comme le nom de ce crédit d’impôt l’indique, ce n’est pas seulement pour les frais de garde d’enfants. Il fait également des dépenses admissibles liées aux soins d’un conjoint qui n’est pas en mesure de s’occuper d’eux-mêmes. Et de même pour certaines autres personnes à charge qui vivent avec vous.

Il est important de noter qu’il existe également plusieurs tests que vous devez remplir pour réclamer ce crédit. Selon les gens de TurboImpôt, vous (et votre conjoint, le cas échéant) devez avoir un « revenu gagné » d’un emploi. Si vous êtes marié, vous devez produire une déclaration de revenus conjointe. En outre, vous devez fournir des détails tels que le nom et le numéro d’identification fiscale de la personne qui a fourni les soins.

