Vous pourriez être admissible à un chèque de relance de 1 400 $ sans même le savoir • .

Depuis que le président Biden a signé en mars la loi de relance du « plan de sauvetage américain » de 1,9 billion de dollars, le gouvernement fédéral a été occupé. Il a distribué plus de 163 millions de chèques de relance de 1 400 dollars – une troisième vague de chèques de relance, avec des paiements totalisant environ 390 milliards de dollars.

Ce troisième lot de paiements directs, rappelons-le, était la réponse immédiate et urgente de la nouvelle administration à la crise financière liée à la pandémie de coronavirus. Il comprenait également un élargissement du crédit d’impôt fédéral pour enfants. En bout de ligne, cependant: les politiciens de l’époque voulaient que les Américains qui souffrent le plus en profitent le plus. Le Congrès a rédigé les règles pour que ceux qui se trouvent dans les plus grandes difficultés financières obtiennent les plus gros chèques de relance. Gardez cette pensée à l’esprit, tout en lisant la suite.

Troisième mise à jour du contrôle de relance

De nouvelles données de l’IRS expliquent comment ces 163 millions de paiements ont été envoyés jusqu’à présent et à qui. Et voici la partie surprenante – ou, ce qui pourrait surprendre certaines personnes. L’agence fiscale a distribué près de 128 000 de ces troisièmes chèques de relance aux « contribuables à revenu élevé ». Plus précisément, aux contribuables qui gagnent plus de 200 000 $.

En d’autres termes, aux personnes qui n’avaient probablement pas besoin de l’aide financière liée à la relance. De plus, les gens à ce niveau de revenu n’étaient même pas censés avoir reçu d’argent. Alors, qu’est-ce qui donne ?

Erica York, économiste à la Tax Foundation, a suggéré à CNBC que la réponse pourrait être due au fait que les données des déclarations de revenus 2019 de ces destinataires les rendaient éligibles. Même si leur déclaration de revenus 2020 montrait des revenus plus élevés, leur chèque de relance – basé sur les données de 2019 – a été envoyé en premier. En d’autres termes, ils ont eu un coup de chance grâce au calendrier. C’est une possibilité, en tout cas.

Détails supplémentaires

Dans le même ordre d’idées, voici une autre façon dont les hauts revenus auraient pu se qualifier. Un rapport sur les premiers contrôles de relance, du Bureau of Labor Statistics, a expliqué comment les couples à revenus plus élevés (et également les enfants à charge éligibles) auraient pu se qualifier pour les contrôles. Encore une fois, cependant, il s’agissait d’une exception à la règle. Mais cela explique aussi comment les Américains les plus riches auraient pu bénéficier de tout cela.

Pendant ce temps, l’IRS continue de distribuer les paiements de cette troisième vague de chèques de relance. “L’IRS continue de distribuer les paiements à impact économique et le crédit de remise de récupération 2020 connexe sur une base hebdomadaire”, a déclaré l’agence fiscale dans un récent communiqué de presse.

Les chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants commencent également le 15 juillet. Ils seront soit pour 250 $ ou 300 $, par enfant admissible et viendront une fois par mois jusqu’en décembre. Le paiement aura lieu chaque mois le 15, sauf le 13 août. Le montant total que les familles recevront sera de 3 000 $ ou 3 600 $ – encore une fois, pour chaque enfant admissible.

Les six chèques imminents fourniront la moitié de ce montant, et un crédit d’impôt l’année prochaine constituera le solde.

