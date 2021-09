Vous pourriez être payé 1 300 $ pour regarder 13 films d’horreur en 10 jours

Personnellement, je ne suis pas un grand fan de films d’horreur. Cela dit, je suis bien conscient que des millions de personnes le sont, et si vous vous comptez parmi eux, vous devez vérifier cette opportunité. FinanceBuzz veut payer quelqu’un pour regarder “13 des films les plus effrayants jamais réalisés” tout en portant un tracker de fitness Fitbit pour enregistrer sa fréquence cardiaque. L’analyste de fréquence cardiaque d’horreur choisi gagnera 1 300 $ et recevra une carte-cadeau de 50 $ pour couvrir les frais de location. Pas la pire façon de passer votre mois d’octobre !

Comment être payé 1 300 $ pour regarder 13 films d’horreur

Si vous souhaitez postuler, il vous suffit de vous rendre sur le site de FinanceBuzz et de remplir le formulaire sur la page. FinanceBuzz vous demande ensuite votre nom, votre adresse e-mail et votre film d’horreur préféré de tous les temps. Vous devrez également confirmer que vous seriez à l’aise pour regarder les 13 films d’horreur en 10 jours et consentir à porter un Fitbit et à partager les résultats complets avec FinanceBuzz.

Voici pourquoi FinanceBuzz veut payer 1 300 $ à quelqu’un pour regarder un tas de films d’horreur :

De tous les différents types de films destinés au grand écran, les films d’horreur sont les plus rentables, quel que soit le budget prévu pour les filmer. Pour qu’un film vous dresse les cheveux et vous envoie des frissons dans le dos, il ne s’agit pas seulement d’effets spéciaux haut de gamme et de frayeurs CGI. Le plus souvent, les films d’horreur font peur à cause de leur histoire… pas du budget du studio de production. Certains des films slasher les plus spectaculaires et des thrillers terrifiants ont été réalisés avec un changement stupide par rapport aux suites de super-héros et aux franchises bien connues. En 2007, Paranormal Activity a été produit avec seulement 15 000 $ et a rapporté plus de 193 millions de dollars au box-office. Avec Halloween au coin de la rue, tous les services et chaînes de streaming vont commencer à jouer des favoris familiers qui font peur. En l’honneur de la saison effrayante à venir, chez FinanceBuzz, nous mourons d’envie de savoir si les films d’horreur à gros budget font plus peur que les films à petit budget.

Ce sont les 13 films d’horreur que vous regarderez

Fondamentalement, la société veut savoir si le budget d’un film est lié à son caractère effrayant. Voici les 13 films que vous regarderez si FinanceBuzz vous choisit pour être l’analyste de la fréquence cardiaque d’horreur :

Vu

Horreur d’Amityville

Un endroit silencieux

un endroit calme partie 2

Bonbon

Insidieux

Le projet Blair Witch

Sinistre

Sortez

La purge

Halloween (2018)

Activité paranormale

Annabelle

FinanceBuzz cessera d’accepter les candidatures le 26 septembre et à minuit, alors postulez maintenant si vous êtes intéressé. La société choisira un gagnant avant le 1er octobre et enverra le Fitbit avant le 4 octobre. Le candidat aura ensuite du 9 au 18 octobre pour regarder les 13 films. Avant de postuler, sachez que les candidats doivent être aux États-Unis et avoir plus de 18 ans.