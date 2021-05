Vous pourriez être surpris de l’impact de Bitcoin sur l’environnement

Pendant la ruée vers l’or en Californie au milieu des années 1800, l’extraction réussie du métal précieux nécessitait beaucoup de puissance – de la main-d’œuvre.

C’est pourquoi la population californienne a augmenté de plus de 30 fois de 1849 à 1852. La demande de main-d’œuvre y était plus élevée que partout ailleurs dans le monde. Les gens sont allés après l’occasion.

Avance rapide 170 ans plus tard et la puissance massive nécessaire pour extraire à nouveau une ressource rare est une tendance notable. À tel point que certaines des personnes les plus intelligentes de la planète en parlent, comme Tesla (NASDAQ:TSLA) fondateur Elon Musk.

À l’ère du numérique, la ressource est numérique… Bitcoin.

Et la puissance minière n’est plus de la main-d’œuvre mais de la puissance de calcul. Les ordinateurs miniers utilisent de l’électricité… beaucoup.

Cela doit rendre le bitcoin mauvais pour l’environnement, non ?

Cette idée a contribué à réduire de moitié la crypto-monnaie originale par rapport à ses sommets d’avril, mais ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Voici ce que vous devez savoir sur l’extraction de bitcoin et d’autres crypto-monnaies, son impact environnemental et son effet sur leur potentiel en tant qu’investissements…

Je pense qu’Elon Musk est un brillant visionnaire. Je suis fan de lui depuis longtemps, réalisant aussi qu’il peut parfois sortir des sentiers battus.

Musk a récemment changé d’avis sur le bitcoin en quelques mois seulement. L’impact de l’extraction de bitcoins sur l’environnement était un élément central de ce changement déroutant.

En février, Tesla a annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins pour « diversifier davantage et maximiser les rendements de notre trésorerie ». De plus, la société a innové en annonçant qu’elle accepterait le bitcoin comme moyen de paiement pour ses véhicules.

Assez haussier, non?

Eh bien, plus tôt ce mois-ci, il a tweeté :

“Tesla a suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’utilisation croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles. La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement. Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. Nous examinons également d’autres crypto-monnaies qui utilisent moins de 1 % de l’énergie/de la transaction de Bitcoin. »

Éliminons une partie de la confusion.

Premièrement, cette préoccupation ne s’applique pas à toutes les crypto-monnaies.

Il existe deux principaux systèmes de blockchain utilisés pour la vérification. L’un est la « preuve de travail », qui est le mécanisme d’origine. Il est utilisé par Bitcoin et la première itération d’Ethereum, entre autres. Il faut en effet une puissance de calcul massive pour extraire de nouvelles pièces.

L’autre mécanisme est la « preuve d’enjeu ». Il est plus récent et alimente de nombreux nouveaux altcoins (cryptos autres que bitcoin). Les lecteurs de longue date de MoneyWire savent qu’aussi optimiste que je sois sur le bitcoin, je m’attends à des gains encore plus importants de ces altcoins plus petits et moins connus qui n’ont pas obtenu 1/100e de l’attention du bitcoin.

Nous n’avons pas besoin d’aller dans tous les détails sur les différences entre les deux mécanismes. Le point important est que les nouveaux systèmes de preuve de participation consomment beaucoup moins d’énergie.

Pourtant, le bitcoin est la crypto-monnaie la plus grande et la plus connue, alors regardons les systèmes de preuve de travail et si le problème est vraiment si grave. Si vous ne faites que lire les gros titres, vous pourriez être surpris.

Selon une étude de l’Université de Cambridge, plus de trois mineurs en preuve de travail sur quatre utilisent des énergies renouvelables dans le cadre de leur mix énergétique – 76% pour être exact. ARK Invest a également produit un livre blanc qui est arrivé à la même conclusion. De plus, 39% de toutes les mines de preuve de travail sont déjà réalisées grâce aux énergies renouvelables.

Les combustibles fossiles plus anciens sont la grande préoccupation, car ils sont mauvais pour l’environnement. Eh bien, regardez la répartition des sources d’énergie pour les installations minières :

62 % hydroélectrique (renouvelable) 38 % charbon (fossile) 36 % gaz naturel (propre) 17 % éolien à 17 % (renouvelable)

Cela ne semble pas être le gros inconvénient qu’il prétend être, n’est-ce pas ?

De plus, je m’attends à ce que le bitcoin stimule le passage aux énergies renouvelables. L’argent parle et les énergies renouvelables sont moins chères. Comme toute autre entreprise, les sociétés minières veulent augmenter leurs marges bénéficiaires en réduisant leurs coûts. L’énergie est probablement leur plus gros frais généraux, vous savez donc qu’ils saisiront l’occasion d’économiser.

D’autres l’ont dit aussi. Carré (NYSE :SQ) a été l’une des premières grandes entreprises à posséder du bitcoin et facilite l’achat et la vente via son application Cash. En avril, avant le dernier tweet d’Elon Musk, le PDG Jack Dorsey a tweeté un lien vers un livre blanc intitulé “Le bitcoin est la clé d’un avenir énergétique propre et abondant”. Il a déclaré que “le bitcoin encourage les énergies renouvelables”.

Musk a répondu: “Vrai.”

Je ne sais donc pas ce qui s’est passé pour qu’il change d’avis, mais ce passage aux énergies renouvelables se joue déjà.

Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE) est l’une des plus grandes sociétés minières de bitcoins aux États-Unis. Lors de son opération à Massena, New York, 88% de l’électricité produite provient de sources zéro émission. Cela crée une faible empreinte carbone et réduit également les coûts et la température quotidienne moyenne, ce qui augmente la rentabilité et aide les ordinateurs miniers à durer plus longtemps.

Nous nous sommes concentrés sur les mineurs, mais la blockchain perturbe l’ensemble de notre réseau énergétique et nous aide à nous diriger vers un avenir d’énergie plus propre. Les résidents de la région de Park Slope à Brooklyn bénéficient déjà d’un projet appelé «réseau transactif». Ceux qui ont des panneaux solaires peuvent vendre de l’électricité aux sociétés énergétiques… et garder une trace de chaque transaction sur la blockchain.

À la manière typique de la blockchain, la distribution d’énergie passe d’un réseau centralisé géré par une poignée d’entreprises de services publics à un réseau décentralisé appartenant à des particuliers. La possibilité pour les entreprises et les propriétaires d’acheter et de vendre de l’énergie sera bientôt la nouvelle norme.

C’est pourquoi je dis que la blockchain changera presque tout – la façon dont vous recherchez des choses en ligne, achetez des biens et services, empruntez de l’argent, chauffez votre maison, achetez une maison, votez, payez vos impôts, et plus encore.

C’est aussi pourquoi je dis qu’acheter des altcoins en ce moment, c’est comme soutenir de grands fabricants de logiciels – Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOG,NASDAQ :GOOGL), Uber (NYSE :UBER) ou alors Oracle (NYSE :ORCL) — au début.

Je crois qu’investir dans les meilleurs altcoins en ce moment, c’est comme avec Microsoft de Bill Gates en 1986… juste avant que le monde ne se déchaîne pour ses logiciels d’amélioration de la productivité et que ses actions montent en flèche.

