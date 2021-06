Vous pourriez être surpris par ce que j’ai découvert au cours du long week-end

J’espère que vous avez apprécié votre long week-end du Memorial Day.

Source : Akarat Phasura / Shutterstock.com

Je sais que je l’ai fait, même depuis mon deuxième bureau au Nicaragua. Le marché étant fermé lundi, j’ai eu un peu plus de temps pour parcourir des centaines de graphiques et rechercher de nouvelles idées d’investissement passionnantes.

Ce que j’ai découvert était fascinant, et dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, je partagerai tous les détails avec vous.

Je suis tombé sur plusieurs graphiques haussiers dans mes recherches, mais le thème le plus cohérent est venu d’un pays que de nombreux investisseurs aiment détester. Si vous avez deviné la Chine… vous auriez raison.

J’analyse plus de 10 entreprises chinoises dans le podcast et décompose à la fois les aspects financiers et techniques. Je sais que beaucoup d’investisseurs hésitent encore en ce qui concerne la Chine, mais je vous garantis qu’après avoir regardé, vous conviendrez avec moi que les opportunités de la deuxième économie mondiale ne peuvent être ignorées.

Sans surprise, certaines des entreprises chinoises les plus connues figurent sur la liste, notamment Alibaba (NYSE :BABA) et NIO (NYSE :NIO). Mais il en va de même pour certaines petites entreprises dont je soupçonne que de nombreux investisseurs n’ont jamais entendu parler.

Vous devrez regarder le podcast pour obtenir le reste des tickers… mais je vais vous donner un petit aperçu. JOIE (NASDAQ :AA), l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux en Chine, figurait également sur ma liste de surveillance.

Que vous aimiez, détestiez ou soyez complètement indifférent aux idées d’actions chinoises, l’émission d’aujourd’hui est un incontournable pour tout investisseur à long terme.

Cliquez ici pour le visionner maintenant.

Bonne fin de semaine. Je te reparlerai demain.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.