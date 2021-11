Vous pourriez gagner 200 000 $ si vous donnez votre image et votre voix à une entreprise de robots | La technologie

La société Promobot offre cette grosse somme d’argent à ceux qui ont le courage d’abandonner leur face pour de futurs robots à fabriquer. Bien sûr, ils ne vous accepteront que si vous avez l’air d’être quelqu’un de gentil.

Qui ne voudrait pas obtenir 200 000 $? Eh bien, vous pourriez les obtenir si vous prêtez votre visage et votre voix à la société Promobot. Cette entreprise, surtout connue pour avoir été poursuivie par Arnold Schwarzenegger pour avoir fabriqué un robot avec son visage, offre cette somme d’argent en échange de visages amicaux.

L’affaire est simple, ils obtiennent votre visage et votre voix pour faire des androïdes et vous obtenez l’argent. L’entreprise pourra utiliser votre effigie pour toujours, à partir de 2023, lorsqu’elle considérera qu’elle disposera du premier robot avec ces caractéristiques prêt à être commercialisé.

L’offre précise que sera utilisé dans des robots humanoïdes qui fonctionneront dans les hôtels, centres commerciaux et autres zones avec beaucoup de mouvement de personnes.

Personnes recherchées de tous genres, races et de plus de 25 ans. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez soumettre votre candidature. Bien que selon la même entreprise « Les candidats doivent avoir un visage aimable et amical ! ».

Promobot fait la promotion de sa technologie de reconnaissance faciale et commente ils ont des clients qui ont bientôt besoin de ces robots humanoïdes. C’est considéré comme un projet à grande échelle et ils recherchent des visages sous licence pour éviter les problèmes juridiques, comme ils l’avaient déjà fait par le passé avec l’acteur de Terminator.

En regardant de plus près l’offre, vous pouvez voir que l’entreprise mentionne que leurs robots sont utilisés à Walmart, à l’aéroport de Baltimore-Washington aux États-Unis, et au Dubai Mall. Autant de lieux bondés où la reconnaissance faciale est déjà une réalité.

Leurs créateurs prétendent qu’ils sont inoffensifs et que leur objectif principal est d’aider les humains, mais la science-fiction nous a fait méfier du concept de « robot ». Nous allons passer en revue les projets de robotique les plus effrayants actuellement en cours.

Bien que cette offre puisse être prise avec des pincettes. La société Promobot est basée en Russie, même si elle aurait été fondée à Philadelphie. Ces données nous rendent suspects et aussi la société n’a pas répondu sur l’utilisation du robot ou si la personne au visage gagnant sera informée de ses utilisations possibles.

Si vous êtes prêt à prendre le risque, allez-y, même s’il y a trop d’inconnues à résoudre. Sans parler de comme ce serait bizarre de se retrouver dans un aéroport, vendant des cacahuètes.