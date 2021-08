Vous pourriez manquer votre prochain contrôle de relance si vous ne le faites pas bientôt • .

Le deuxième chèque de crédit d’impôt pour enfants a maintenant été envoyé, et quatre autres sont en route de l’IRS jusqu’à la fin de cette année. Environ 15 milliards de dollars ont été distribués via les deuxièmes paiements de relance du crédit d’impôt pour enfants à environ 36 millions de familles la semaine dernière. Et comme nous l’avons noté dans ce post précédent, les données montrent que ces contrôles ont un impact important sur la pauvreté en Amérique. Mais cela ne signifie pas non plus que la distribution s’est nécessairement déroulée sans accroc.

Par exemple, l’IRS souhaite informer les destinataires d’un « problème » inattendu. Certaines personnes qui ont reçu le premier chèque de crédit d’impôt pour enfants en juillet sous forme de dépôt direct ont reçu le paiement d’août sous forme de chèque papier. On ne sait pas pourquoi. Mais comme vous pouvez l’imaginer, les chèques papier mettent plus de temps à arriver. L’agence fiscale affirme que le problème a touché moins de 15 % des bénéficiaires de dépôts directs en juillet.

Mise à jour de la vérification du crédit d’impôt pour enfants

Plus important encore, l’IRS dit également que le problème derrière le snafu devrait être résolu au moment où les paiements de septembre commenceront à sortir. Cela se produira le 15 septembre. Et pour les personnes touchées, aucune action supplémentaire n’est nécessaire pour que les paiements reviennent aux dépôts directs.

Les familles peuvent visiter le portail de mise à jour sur le crédit d’impôt pour enfants pour voir si elles reçoivent un dépôt direct ou un chèque papier ce mois-ci.

Il y a aussi autre chose que vous devriez garder à l’esprit. Étant donné que le troisième paiement du crédit d’impôt pour enfants sera versé dans moins d’un mois. Toute modification des informations que l’IRS détient pour vous doit être effectuée avant le 30 août. Si vous souhaitez recevoir le prochain chèque à temps, c’est-à-dire.

Cela inclut, par exemple, de s’assurer que vos coordonnées bancaires correctes sont enregistrées. Pour que vos paiements arrivent plus rapidement, sous forme de dépôt direct.

Date limite

Ne vous inquiétez pas, cependant : si vous êtes éligible pour recevoir un chèque de relance, vous en recevrez un. Sans aucune action nécessaire de votre part.

Il existe cependant des scénarios spécifiques dans lesquels vous devez connaître la date limite du 30 août. Par exemple, si vous n’avez pas encore déposé de déclaration de revenus, qui est le principal événement déclencheur pour recevoir ces paiements. L’IRS examine votre dernière déclaration de revenus pour calculer votre éligibilité et le montant de vos paiements.

Pour les personnes dont le revenu est trop faible pour déclarer normalement des impôts, l’outil d’inscription des non-déclarants est disponible jusqu’au 15 octobre.

Visitez également le lien vers le portail de mise à jour ci-dessus si vous devez apporter d’autres modifications, comme des modifications liées à vos coordonnées bancaires. “Une modification apportée avant 23 h 59 HE le 30 août s’appliquera à partir du paiement de septembre”, a déclaré l’IRS.