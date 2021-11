Vous pourriez ne pas aimer ce changement que YouTube apporte sur sa plate-forme

YouTube a annoncé mercredi qu’il commencerait à masquer le nombre d’aversions sur les vidéos. Cela a été fait en réponse à certains utilisateurs du service abusant de la fonctionnalité.

En général, les téléspectateurs ont utilisé le bouton Je n’aime pas pour évaluer la qualité du contenu d’une vidéo particulière, et les créateurs l’utilisent pour évaluer leur propre contenu et déterminer comment ils peuvent s’améliorer. Cependant, il y a eu une tendance de certains à l’utiliser à des fins moins qu’utiles.

Certains n’aimeront pas une vidéo simplement parce qu’ils n’aiment pas l’auteur, tandis que d’autres mèneront des attaques d’aversion juste pour augmenter le nombre sans raison particulière. Cette dernière décision, en particulier, peut nuire aux créateurs, et YouTube a expérimenté plus tôt cette année en masquant le nombre d’aversions pour éviter cela.

Avec l’expérience, YouTube a constaté une réduction des attaques coordonnées d’aversion contre les chaînes, ce qui a conduit à la décision d’aujourd’hui de cacher le décompte aux téléspectateurs.

Le bouton Je n’aime pas sera toujours visible sur la plate-forme et sur les meilleurs téléphones Android et continuera d’être utilisé pour aider YouTube à affiner les recommandations personnelles. Les créateurs pourront également toujours afficher leur propre nombre d’aversions en accédant à YouTube Studio, où ils pourront trouver leurs autres statistiques sur les vidéos.

Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux où les créateurs ont la possibilité de réussir et se sentent en sécurité pour s’exprimer. Ce n’est qu’une des nombreuses mesures que nous prenons pour continuer à protéger les créateurs contre le harcèlement. Notre travail n’est pas terminé, et nous continuerons à investir ici.