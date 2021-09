Vous pourriez obtenir un chèque de relance supplémentaire de 1 000 $ si vous vivez dans cet état • .

in

Voici un tout nouveau contrôle de relance, cette fois pour un groupe spécifique de personnes dans l’État du Missouri. Attention, étudiants de la Missouri State University – il peut y avoir un nouveau paiement de relance pouvant aller jusqu’à 1 500 $ avec votre nom dessus.

C’est après que le Conseil des gouverneurs de l’Université d’État du Missouri a voté il y a quelques jours en faveur de ce plan. L’argent provient du Fonds fédéral d’aide d’urgence à l’enseignement supérieur. Selon le département américain de l’Éducation, ce fonds a été créé par le projet de loi original sur les secours contre les coronavirus adopté par le Congrès en 2020. Le but étant de «fournir des subventions d’aide financière d’urgence aux étudiants dont la vie a été perturbée, dont beaucoup sont confrontés à des défis financiers et du mal à joindre les deux bouts.

Nouveau paiement de relance jusqu’à 1 500 $ pour certains étudiants du Missouri

Pour les étudiants de MSU, ces chèques pourraient arriver dans un mois environ. “C’est de l’argent qui est censé être distribué aux étudiants un peu comme tout le monde a reçu son chèque de relance”, a déclaré le président de la MSU, Clif Smart, au Springfield News-Leader. “Nous sommes l’intermédiaire pour distribuer les chèques de relance, selon la direction du gouvernement fédéral.”

Les étudiants américains réputés avoir les besoins les plus «exceptionnels» auront droit à jusqu’à 1 500 $. Et le nombre final pourrait même être un peu plus élevé que cela, jusqu’à 1 600 $, mais cela dépend du décompte final des étudiants de MSU cet automne. Les étudiants internationaux, quant à eux, auront droit à 750 $. Alors que de nombreux autres étudiants américains reçoivent 1 000 $.

En termes de comment les étudiants obtiendront-ils réellement cet argent? L’école prévoit de leur donner la possibilité d’accepter ou de refuser le nouveau paiement de relance. Si l’étudiant choisit, l’argent ira sur son compte de l’État du Missouri. Les fonds pourraient alors être affectés à tout solde impayé qu’ils pourraient avoir.

Alternativement, ils peuvent demander à la place que l’école leur remette le nouveau paiement de relance sous forme de dépôt bancaire direct ou de chèque papier. Peu importe combien d’argent l’élève pourrait encore devoir à l’école.

Plus de chèques

Cela survient alors que davantage de paiements de relance continuent d’être envoyés aux États-Unis. Y compris aux familles avec enfants admissibles, via les nouveaux versements du crédit d’impôt pour enfants qui sont sortis il y a quelques jours à peine.

Ces paiements font partie d’une série de six chèques distribués mensuellement et qui donnent aux parents quelques centaines de dollars par mois. En fonction, c’est-à-dire, du nombre d’enfants admissibles dans leur ménage.

Les prochains chèques arriveront le 15 octobre. L’IRS a déclaré que le dernier lot de chèques totalisait environ 15 milliards de dollars. Et qu’ils ont été envoyés à environ 35 millions de familles américaines.

Remarque : Ces chèques ont été remis aux familles admissibles qui ont produit une déclaration de revenus pour 2019 ou 2020. Les déclarations de revenus traitées avant le 30 août sont prises en compte dans ces paiements.