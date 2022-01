Vous pourriez obtenir un quatrième chèque de relance de 1 100 $ sans même rien faire

Les chiffres de l’emploi de décembre 2021 qui viennent d’être publiés – qui montraient le moins d’emplois ajoutés au cours d’un mois de l’année dernière – sont l’un des nombreux éléments de preuve qui éclairent la pas si bonne économie dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ou, à tout le moins, qui est loin d’être normal. Pendant ce temps, la variante Omicron Covid continue également de faire rage aux États-Unis, faisant peser un lourd tribut sur l’économie de diverses manières. La dotation en personnel, par exemple, est un problème partout, des restaurants aux cinémas et aux vols commerciaux. L’inflation est également dangereusement élevée. Et malgré tout, personne ne recevra de si tôt un nouveau chèque de relance du gouvernement fédéral.

Source de l’image : méthaphum/Adobe

Le rapport sur l’emploi de décembre auquel nous avons fait allusion ci-dessus a montré que l’économie n’avait créé que 199 000 emplois le mois dernier. Les économistes avaient espéré un nombre deux fois plus élevé. Il convient de noter que le rapport sur les emplois de décembre de l’ADP a montré un peu plus de 800 000 emplois ajoutés le mois dernier, ce qui est à peu près la définition classique d’un message mitigé ici.

Quant à moi, je suis par défaut ce que je vois autour de moi de mes propres yeux. C’est pourquoi, encore une fois, je dis – les chiffres peuvent montrer tout ce qu’ils montrent. Les choses ne sont toujours absolument pas normales en ce moment. Imaginez être un économiste et essayer d’avoir une lecture précise du marché du travail en ce moment, à la lumière de tout, des employés étant licenciés de façon permanente ou temporaire à cause de Covid gardant les clients à la maison (ou peut-être que le patron réduit simplement leurs heures).

Ensuite, il y a la soi-disant grande démission, avec des gens qui décident qu’ils veulent faire quelque chose de plus significatif dans leur vie, au milieu d’une pandémie, en dehors d’un travail qu’ils détestent. Toutes ces choses se déroulent très différemment au niveau local, selon l’endroit où vous habitez. Il est donc encore plus difficile d’obtenir une lecture solide de l’économie américaine dans son ensemble. Quoi de plus? Beaucoup de données sur l’emploi sont rétrospectives. Cela a à peu près autant de sens que de regarder les dossiers médicaux du mois dernier pour une personne décédée aujourd’hui – puis de vous convaincre que ces données prouvent que la personne en question est en bonne santé et en vie.

Expériences de revenu de base

Nous avons dit tout cela pour, encore une fois, souligner que c’est une autre raison pour laquelle le tableau des chèques et des paiements de relance sera tout sauf uniforme cette année. Étant donné que la situation économique est tellement différente dans les régions du pays.

Dans l’État de Californie, par exemple, 794 000 chèques Golden State Stimulus 2 d’une valeur totale de 568 millions de dollars ont été envoyés par la poste aux résidents éligibles de l’État jusqu’au 31 décembre. Maintenant, un seul autre lot de paiements est effectué. Avec cet envoi postal final devant se terminer le 11 janvier, selon le Franchise Tax Board de l’État.

Dans d’autres villes, des expériences de revenu de base sont également en cours. Les paiements aux résidents servant de leur propre « stimulant » pour stimuler l’activité économique.

La ville de Newark, dans le New Jersey, y a étendu un programme UBI à 400 résidents. Chacun des participants obtiendra un total de 12 000 $ sur deux ans. Les participants sont à faible revenu et doivent prouver une épreuve quelconque découlant de la pandémie de Covid. Un programme similaire à Rochester, New York, offre à 175 familles à faible revenu des paiements de 500 $ sur 12 mois. Ensuite, ces mêmes paiements mensuels iront à un groupe différent de 175 familles. Et à Durham, en Caroline du Nord, 115 anciens résidents incarcérés reçoivent des paiements de 500 $ par mois pendant un an dans le cadre du programme pilote Excel de la ville. L’objectif? « Évaluer les effets du revenu garanti sur la récidive et la réincarcération, l’emploi, la sécurité économique et la volatilité des revenus », entre autres.