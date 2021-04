Vous pourriez peut-être obtenir plus d’argent de relance si vous faites cela – .

Plus d’Américains que prévu ont déposé des demandes d’assurance-chômage pour la première fois dans le cadre des derniers chiffres hebdomadaires de chômage publiés jeudi par le ministère du Travail des États-Unis, avec un total de 744 000 demandes pour la première fois. C’est en hausse par rapport aux 694 000 que les économistes s’attendaient et au-dessus du total de 728 000 de la semaine précédente.

Des points de données comme ceux-ci, entre autres, aident à garder l’attention sur la distribution continue des paiements de relance par le gouvernement américain – quelque chose que divers législateurs démocrates des deux chambres du Congrès s’efforcent de transformer en une chose plus régulière, aussi longue que cela puisse être. Pendant ce temps, comme nous l’avons noté dans un article précédent, certains Américains ont en effet plus de chèques de relance à venir, sous la forme de paiements dits «plus-up» qui sont sur le chemin de l’IRS.

Selon l’IRS, le nouveau lot de paiements dits majorés «comprend le premier des paiements supplémentaires en cours pour les personnes qui plus tôt en mars ont reçu des paiements en fonction de leur déclaration de revenus de 2019, mais qui sont éligibles à un paiement nouveau ou plus important en fonction de leur les déclarations de revenus de 2020 ont récemment été traitées. » Les paiements «majorés» pourraient également inclure une situation où le revenu d’une personne a chuté en 2020 par rapport à 2019, ou une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant sur sa déclaration de revenus 2020, entre autres situations.

Le fait est, cependant, que ces nouveaux paiements sont basés sur le fait que l’IRS voit de nouvelles informations dans la déclaration de revenus fédérale 2020 d’un contribuable, par rapport à sa déclaration de revenus de 2019 que l’agence a peut-être déjà utilisée pour émettre des fonds. En d’autres termes, si vous n’avez pas encore produit votre déclaration de revenus 2020, il vous incombera peut-être de le faire immédiatement, sans parler du report de la date limite au 17 mai.

Les gens de ce bateau auront déjà reçu un troisième chèque de relance basé sur leur déclaration de revenus de 2019 – un paiement de relance, rappelez-vous, qui découle du projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars que le président Biden a promulgué le 11 mars. Et l’aide financière qu’il a fournie. ne pouvait pas venir trop tôt pour de nombreux Américains, car d’innombrables restent encore dans une situation financière difficile en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Selon une récente enquête de TransUnion, environ 4 Américains sur 10 affirment que leur revenu est toujours inférieur à celui d’avant la pandémie. Et comme le montrent les nouveaux chiffres du ministère du Travail, le taux de chômage aux États-Unis est toujours élevé, la pandémie frappant certaines industries comme l’hôtellerie et la restauration beaucoup plus durement que d’autres. Il n’est donc pas étonnant que 21 sénateurs démocrates aient envoyé une lettre ces derniers jours au président Biden appelant à des paiements de relance récurrents et affirmant que les chèques de relance de 1400 dollars prévus dans le récent projet de loi ne suffiront pas à trop de gens.

«Près de 6 personnes sur 10 disent que les 1 400 dollars qui devraient être inclus dans le plan de sauvetage dureront moins de trois mois», ont écrit les sénateurs.

