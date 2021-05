Vous pourriez recevoir un énorme paiement de stimulation de 10000 $ dont vous ne saviez même pas – .

Certains contribuables sont sur le point de recevoir un nouveau chèque de relance qui, croyez-le ou non, pourrait atteindre cinq chiffres, en fonction de leur situation financière personnelle et de la date à laquelle ils ont déposé leur déclaration de revenus fédérale 2020.

Il ne s’agit que d’un chèque de relance dans le sens où il a été rendu possible par le paquet législatif lourd de relance de 1 900 milliards de dollars que le président Biden a signé en mars, pas qu’il s’agisse d’une continuation des chèques de relance de 1 200 $, 600 $ et 1 400 $ qui ont été affectés comme paiements directs sans conditions préalables pour les contribuables. Dans ce nouveau cas, le paiement de relance surprise que nous avons noté ci-dessus est un remboursement pouvant aller jusqu’à 10200 $ pour les contribuables individuels admissibles à une indemnité de chômage qu’ils ont reçue en 2020 et qu’ils ont déclarée dans leur déclaration de revenus fédérale plus tôt l’année. La loi de relance de Biden est ce qui est arrivé et a changé cela, avec sa disposition selon laquelle – compte tenu de la nature extraordinaire de l’année pandémique de 2020 – les gens devraient bénéficier d’une pause sur les revenus de chômage imposables, comme c’est normalement le cas. Et donc, l’IRS restitue une partie de ce qu’il a reçu via des remboursements ce printemps et cet été.

Ce qui est formidable à propos de ces nouveaux paiements, c’est qu’un communiqué de presse de l’IRS indique que les contribuables n’ont pas besoin de prendre de mesures par eux-mêmes pour que ce recalcul se produise, et les premiers remboursements devraient intervenir en mai avant de poursuivre le processus. reste de l’été.

“Pour les contribuables qui ont déjà déposé et calculé leur impôt sur la base du montant total de l’indemnité de chômage, l’IRS déterminera le montant imposable correct de l’indemnité de chômage et de l’impôt”, explique un communiqué de presse de l’IRS. « Tout paiement d’impôt en trop qui en résultera sera soit remboursé, soit appliqué à d’autres impôts impayés dus.

«Pour ceux qui ont déjà déposé une demande, l’IRS effectuera ces recalculs en deux phases, en commençant par les contribuables éligibles à l’exclusion pouvant aller jusqu’à 10 200 $. L’IRS ajustera ensuite les déclarations des personnes mariées déclarant conjointement des contribuables admissibles à l’exclusion de 20 400 $ et d’autres ayant des déclarations plus complexes. »

Quelques points importants à noter ici : Si vous avez perdu votre emploi à un moment donné en 2020, pas pour toute l’année, cela suggérerait que vous ayez également un revenu normal lié au travail à déclarer pour 2020. Et, par conséquent, ce remboursement pouvant aller jusqu’à 10 200 $ s’adresse aux ménages qui déclarent un revenu brut ajusté d’au plus 150 000 $ pour l’année. Selon les calculs de l’IRS, plus de 10 millions de contribuables sont inclus dans ce compartiment, et ce sont donc les personnes dont les déclarations sont ajustées automatiquement par l’IRS. Aucune action n’est requise de la part du contribuable individuel.

De plus, il est également important de se rappeler que cette action de la part de l’IRS pourrait entraîner un remboursement d’impôt, mais vous pourriez avoir d’autres aspects de votre situation qui annulent ce remboursement. En d’autres termes, contrairement à la garantie associée aux chèques de relance de 1 400 $, ce remboursement lié à l’indemnisation du chômage peut entraîner un remboursement d’impôt, mais il peut également entraîner simplement une réduction du montant des impôts que vous devez, voire aucun changement du tout à votre déclaration d’impôt.

