Vous pourriez vivre dans un cimetière pour seulement 140 000 £ – mais il y a un hic

Pas pour les âmes sensibles (Photo : Jam Press)

Apprécier les choses les plus macabres de la vie ? Eh bien, cette propriété d’aubaine pourrait être pour vous.

Une maison de cimetière dans le cimetière d’Alderley Edge dans le Cheshire est sur le point d’être mise en jeu pour un vol absolu.

Décrit comme une « maison familiale de caractère et unique » par Landwood Property Auctions, il est situé à la frontière du cimetière et donne sur une multitude de pierres tombales.

La propriété devrait être mise aux enchères avec un prix de départ de 140 000 £. Quand on pense au fait que le prix moyen d’une maison individuelle dans le Cheshire était de 444 965 £ l’année dernière, selon Rightmove, c’est assez impressionnant.

Cependant, si vous voulez faire cette affaire effrayante, sachez que ce prix bas s’accompagne d’un hic.

Non, ce n’est pas un fantôme – c’est juste que l’endroit est un peu un réparateur.

Il a juste besoin d’un peu d’amour (Photo: Jam Press/Landwood Property Auct)



Presque certainement pas hanté (Photo: Jam Press/Landwood Property Auct)

Il a été utilisé comme logement résidentiel auparavant, mais plus récemment, une partie de la maison a été utilisée comme salle du personnel et pour le stockage.

À l’intérieur, vous trouverez une salle de bain, un coin cuisine et plusieurs pièces vides, dont une avec une murale Mickey Mouse et Winne l’ourson.

Cela nécessiterait un peu de travail (Photo: Jam Press/Landwood Property Auct)



Le prendriez-vous ? (Photo: Jam Press/Vente aux enchères de propriétés Landwood)

Les commissaires-priseurs disent qu’il a le « potentiel de développement » pour être converti en une maison de trois ou quatre chambres, sous réserve des consentements nécessaires.

Ce bâtiment en briques en partie à un étage et en partie à deux étages a une conception en bois typique de nombreux bâtiments du Cheshire.

Être effrayé facilement ? (Photo: Jam Press/Vente aux enchères de propriétés Landwood)

Plus : Mode de vie



Intéressé?

Vous pouvez enchérir sur la propriété via une vente aux enchères en ligne qui commence le 19 janvier 2022 à 10h30.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



PLUS : Incroyable château de conte de fées Disney en vente pour 1,7 million de livres sterling



PLUS : La suite VIP à la Coupe du monde du Qatar est en vente pour 1 800 000 £



PLUS : La maison à trois lits «Fixer-upper» à Oxford est en vente pour 50 000 £ – mais elle a été détruite par un incendie

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();