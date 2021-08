Vous pouvez accélérer votre connexion réseau Windows avec cette astuce ExpressVPN

in

Votre connexion réseau Windows est-elle plus lente que vous ne le souhaiteriez ? Une recherche rapide sur le Web vous donne plusieurs bibliothèques de conseils sur la façon d’accélérer les choses, mais la qualité est, eh bien, variable. Vous pourriez facilement perdre du temps sur une longue liste de réglages compliqués basés sur un obscur article de blog de 2014, pour découvrir que vos vitesses sont pires qu’elles ne l’étaient à l’origine (et c’est si votre connexion fonctionne toujours).

Et si vous obteniez des conseils de quelqu’un en qui vous savez avoir confiance, cependant ? Comme, disons, le leader du marché VPN ExpressVPN ? Alors, peut-être, ça vaut la peine de faire un peu plus attention.

L’application Windows VPN de la société comprend un paramètre appelé “Optimiser le réseau Windows pour maximiser la vitesse de Windows” qui vise à améliorer les vitesses du réseau et de l’Internet. L’option est simple, ne modifie que quelques paramètres Windows et pourrait avoir un impact positif sur votre vitesse.

Et le meilleur ? Vous pouvez appliquer ces réglages dès maintenant, même si vous n’utilisez pas ExpressVPN. Cela ne prend que quelques minutes et, si cela ne fonctionne pas, pas de problème – restaurez simplement les paramètres d’origine, redémarrez et vous reviendrez à la normale.

(Crédit image : ExpressVPN)

Ajustements de l’accélération du réseau Windows d’ExpressVPN

ExpressVPN explique que : « les paramètres réseau par défaut de Windows pour Windows 7 et 8 ne sont pas optimisés pour le trafic Internet rapide et les vitesses VPN d’aujourd’hui », et l’activation de son paramètre Optimiser signifie que son application a appliqué les derniers paramètres recommandés par Microsoft.

En supposant que vous utilisez Windows 10, d’autres applications que vous avez installées ont peut-être déjà modifié ces paramètres réseau, il vaut donc toujours la peine de les vérifier.

L’application ExpressVPN applique ces deux réglages TCP de Windows :

– Active une fonctionnalité appelée Windows Receive Windows Auto-Tuning, une technologie intelligente qui ajuste automatiquement les transferts de données pour mieux fonctionner avec les conditions de réseau changeantes.

– Désactive l’heuristique de mise à l’échelle de Windows. Tout comme le réglage automatique, cela indique à Windows de rechercher les problèmes de connectivité et d’essayer de compenser les problèmes qu’il trouve. C’est bien en théorie, mais cela ne fonctionne pas toujours et de nombreux guides d’accélération du réseau recommandent de le désactiver.

L’un ou l’autre de ces éléments vous aidera-t-il ? Nous ne pouvons pas dire avec certitude. Pour faciliter la recherche, vérifiez vos vitesses haut débit avec un site comme SpeedTest.net ou nPerf.com avant et après avoir effectué les réglages, pour obtenir une image claire de tout changement.

1. Ouvrez l’invite de commande Windows

Le moyen le plus simple d’appliquer manuellement ces réglages consiste à utiliser l’invite de commande Windows.

Cliquez sur Démarrer, tapez CMD, et Invite de commandes doivent être sélectionnés par défaut (sinon, utilisez les flèches haut et bas de votre clavier pour le sélectionner.)

Lorsqu’il est mis en surbrillance, cliquez sur Exécuter en tant qu’administrateur, et cliquez sur Oui lorsqu’il vous est demandé si vous souhaitez autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil.

Vous ne voyez pas d’invite Exécuter en tant qu’administrateur ? Cliquez avec le bouton droit sur Invite de commandes et choisissez l’option dans le menu, ou mettez en surbrillance Invite de commandes, maintenez les touches Ctrl et Maj enfoncées, puis appuyez sur Entrée.

(Crédit image : Microsoft)

2. Vérifiez vos paramètres réseau Windows actuels

Avant d’apporter des modifications, il est important de vérifier vos paramètres existants, car vous pourrez ensuite les restaurer plus tard si les réglages ne fonctionnent pas.

Copiez et collez la commande netsh int tcp montrer global dans l’invite de commande et appuyez sur Entrée.

Regardez dans la liste des paramètres et notez le niveau de réglage automatique de la réception de Windowsl. Il s’agit du deuxième paramètre sur notre système Windows 10 et peut indiquer « désactivé », « hautement restreint », « restreint », « normal » ou « expérimental ».

Maintenant copiez et collez netsh int tcp afficher l’heuristique dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée.

Ce temps, recherchez la valeur heuristique de mise à l’échelle de Windows, notez s’il est désactivé ou activé, et enregistrez les détails.

3. Appliquez les réglages ExpressVPN

Si votre paramètre Windows Scaling Heuristics est activé actuellement, copiez et collez la commande netsh int tcp définir l’heuristique désactivée dans l’invite de commande, puis appuyez sur Entrée pour le désactiver.

Si votre niveau de réglage automatique de réception de Windows est défini sur autre chose que « Normal », copiez et collez la commande netsh int tcp set global autotuninglevel=normal dans votre fenêtre de commande, puis appuyez sur Entrée.

L’heuristique était déjà désactivée et le réglage automatique défini sur normal ? Alors vous utilisez déjà les paramètres recommandés d’ExpressVPN. Cela vous vaut un coup de pouce pour la configuration de votre PC de premier ordre, mais sinon, vous n’avez plus rien à faire.

Si vous avez apporté une modification, cependant, il est important de fermer toutes les applications et de redémarrer lorsque vous avez terminé. Les modifications TCP peuvent ne pas être pleinement actives tant que votre système n’a pas redémarré.

(Crédit image : nPerf)

4. Testez la vitesse du réseau de votre système

Tweaks appliqués, revenez aux sites de test de vitesse que vous avez essayés plus tôt, effectuez quelques vérifications supplémentaires et recherchez tout changement.

Ne soyez pas surpris si les performances sont sensiblement les mêmes. S’il y a des avantages aux réglages, ils peuvent ne pas être immédiatement perceptibles ou ne pas s’appliquer dans toutes les situations.

S’il s’agit d’un ordinateur portable Windows, par exemple, vous ne verrez peut-être aucun changement à la maison, mais une augmentation importante de la vitesse sur le point d’accès sans fil de votre café préféré lorsqu’il est particulièrement occupé.

En d’autres termes : soyez patient. Voyez comment votre système fonctionne avec tous les réseaux auxquels vous accédez et toutes vos tâches habituelles, avant de donner votre verdict final.

5. Annulez les modifications, si nécessaire

S’il y a des problèmes et que vous souhaitez remettre Windows tel qu’il était, il suffit de relancer l’invite de commande, reportez-vous à vos notes des paramètres précédents et utilisez les commandes netsh que vous avez entrées précédemment pour les restaurer.

Si votre paramètre Heuristique était activé, par exemple, restaurez-le en entrant la commande netsh int tcp définir l’heuristique activée

Et si votre niveau de réglage automatique d’origine était désactivé, revenez en arrière avec la commande netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

Dans les deux cas, remplacez le dernier mot de la commande par le réglage d’origine, tel qu’il est enregistré dans vos notes.

Encore une fois, redémarrez lorsque vous avez terminé pour vous assurer que Windows applique correctement les nouveaux paramètres et que votre système reviendra à son état d’origine.

Comparez les cinq meilleurs VPN d’aujourd’hui par prix