Vous pouvez actuellement obtenir un HomePod mini pour 49 £ au Royaume-Uni – voici comment

Le HomePod mini est une bonne affaire à son prix régulier de 89 £, à 49 £, c’est une affaire à ne pas manquer.

À l’heure actuelle, chez Very au Royaume-Uni, les nouveaux clients peuvent obtenir un bon de 40 £ qui réduit le prix du HomePod mini à seulement 49 £. iMore peut confirmer que cette offre fonctionne et qu’il existe même un moyen de contourner le fait que la remise est censée être un remboursement une fois que vous avez payé le plein prix.

Voici le scoop complet sur la façon d’en obtenir un ci-dessous.

49 £. Je répète 49 £.

HomePod mini | 40 £ de réduction



C’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu sur une mini annonce HomePod au Royaume-Uni, suivez simplement les instructions ci-dessous. La remise de 40 £ peut être appliquée à un HomePod mini de Very en utilisant le code BLCDDS40.

49 £ chez Very

Code BLCDDS40 ne fonctionnera que pour les nouveaux clients Very, alors demandez peut-être à un ami ou à un parent de se connecter si vous avez déjà un compte configuré. (Le processus est très rapide et facile).

Vous saisirez vos coordonnées, y compris votre nom, vos coordonnées et votre adresse, avant de passer à votre panier. La section du code promotionnel se trouve sur le côté droit de la page sous le prix, copiez et collez simplement le code ci-dessus.

Vous remarquerez à ce stade une case verte qui indique :

« Nous débiterons votre carte du montant total de la commande, puis vous rembourserons la valeur de la remise. Les détails se trouvent sur votre relevé de carte. »

Maintenant, si vous êtes heureux de recevoir votre remise de cette façon, vous pouvez simplement continuer et terminer la commande en utilisant une carte de débit ou de crédit. Sinon, utilisez simplement PayPal.

Cela vous facturera le montant total de la remise sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’ajustement du crédit, et c’est ainsi que j’ai profité de l’offre, comme indiqué ci-dessous.

Il y a de petits frais de livraison qui sont dérisoires par rapport à l’économie, et la seule autre chose à noter est que Very ne stocke pas de HomePods jaunes ou oranges, seulement blancs, noirs et bleus.

