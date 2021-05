Vous pouvez ajouter soigneusement des actions Coinbase, mais soyez conscient des risques

Juste avant la plate-forme de trading de crypto-monnaie populaire Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a fait ses débuts publics sur le Échange Nasdaq, J’ai recommandé aux investisseurs de connaître les faits essentiels avant de se lancer dans l’action Coinbase.

Malheureusement, je soupçonne que de nombreux commerçants n’ont pas tenu compte de mes conseils. Et alors que certains investisseurs institutionnels auraient pu entrer à un prix plus favorable, certains commerçants de détail «tiennent probablement le sac» en ce moment.

Peut-être qu’il est encore trop tôt dans le jeu pour appeler le stock COIN un «flop», mais il y a certainement eu un sentiment de déception dans l’air.

Aujourd’hui, je vais identifier les raisons d’envisager de prendre une position longue sur le titre. Dans le même temps, je prendrai note du ton tiède d’un analyste de premier plan sur Coinbase.

Analyse des débuts du marché Coinbase

Il y a une idée fausse courante selon laquelle Coinbase avait une offre publique initiale (IPO). En réalité, il s’agissait d’une offre publique directe (DPO).

Je dirais qu’avoir une inscription directe au lieu d’une introduction en bourse était une décision judicieuse. Une cotation directe peut permettre à l’entreprise de vendre des actions directement au public sans aucun intermédiaire impliqué, rendant potentiellement le processus plus rentable.

Dans tous les cas, la cotation directe a eu lieu le 14 avril, avec un prix de départ de 250 $ par action.

J’observais attentivement ce jour-là, surveillant le cours de l’action COIN via la plateforme de trading de mon courtier.

En réalité, il aurait été difficile, voire impossible pour la grande majorité des investisseurs de détail d’obtenir les actions à 250 $. Si je me souviens bien, le prix de l’action est presque immédiatement passé au-dessus de 300 $ après que la cloche d’ouverture a sonné ce jour-là.

Il s’est avéré que l’action Coinbase a grimpé de près de 72% à 429,54 $ à un moment donné au cours de ce premier jour. Pourtant, l’action a clôturé à 328,28 $.

Cela représente une hausse de 31,3% par rapport à 250 $, mais encore une fois, je doute que de nombreux commerçants de détail aient pu acheter à 250 $.

Post-début Post-Mortem

À la fin d’avril, le COIN était tombé à 297,64 $. Il semble que le niveau de 300 $ puisse continuer à être une zone de combat pour les taureaux et les ours pendant un certain temps.

En parlant de batailles, les analystes ne sont pas tous d’accord sur Coinbase. L’analyste de Wedbush, Dan Ives, offre une assez bonne représentation de la thèse de taureau, bien qu’il identifie à tort les débuts de COIN comme une introduction en bourse:

«L’introduction en bourse de Coinbase est potentiellement un événement décisif pour l’industrie de la crypto… Coinbase est un élément fondamental de l’écosystème cryptographique et est un baromètre pour l’adoption croissante de Bitcoin et de crypto pour les années à venir.»

Ives ajoute que Wall Street utilisera Coinbase pour «mesurer l’appétit des investisseurs» pour le marché de la crypto-monnaie.

C’est une évaluation raisonnable. Coinbase est connu pour ses frais élevés, mais c’est toujours le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis.

Par conséquent, si les taureaux COIN veulent conserver leurs actions en prévision de l’adoption générale de la crypto, je respecte cette position.

Noter la concurrence

Comme je l’ai mentionné plus tôt, les analystes sont divisés sur Coinbase.

L’analyste de Mizuho, ​​Dan Dolev, par exemple, a adopté une position tiède sur COIN. Plus précisément, Dolev a initié une couverture sur le titre avec une notation «neutre».

De plus, Dolev lui a attribué un objectif de prix de 285 $, ce qui n’est pas particulièrement ambitieux.

Cela peut sembler excessivement baissier, mais l’argument de Dolev a du mérite.

«Au fil du temps, les prix de Coinbase – et les prix de l’industrie en général – peuvent subir une pression à la baisse de la part de plates-formes telles que PayPal et Cash App», a expliqué Dolev.

Encore une fois, nous pouvons souligner les frais comparativement élevés de Coinbase ici.

L’argument de Doley se poursuit: «C’est parce que PayPal et Cash App utilisent principalement leurs produits de crypto trading comme outils d’engagement.» En revanche, Coinbase «s’appuie sur ses produits de trading crypto comme principale source de revenus et de rentabilité».

Et en effet, à partir de 2020, environ 90% des revenus de Coinbase provenaient de frais de transaction liés au trading et à des services comme le stockage.

La ligne de fond

Les investisseurs prudents devraient prendre les inquiétudes de Doley au sérieux. Si la concurrence de Coinbase gagne du terrain, cela pourrait créer des problèmes pour COIN.

Je ne suggère pas que les investisseurs devraient simplement se débarrasser de leurs actions dès maintenant. Ce serait précipité et pourrait entraîner des pertes en capital inutiles.

En général, la crypto-monnaie a probablement un bel avenir devant elle. L’adoption grand public sera la clé de son succès à long terme.

Par conséquent, il est possible de prendre une petite position dans Coinbase en tant que pari sur l’expansion de l’écosystème crypto.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.