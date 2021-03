Vous pouvez ajouter une bordure supplémentaire au virage 4

Le directeur général du Circuit international de Bahreïn, Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, a déclaré qu’un «trottoir supplémentaire» pourrait être introduit au virage 4 pour empêcher les conducteurs de rouler largement.

Le virage est devenu la cause de la controverse lors du Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier, avec Max Verstappen contraint de redonner une place après avoir dépassé Lewis Hamilton en dehors de la piste.

Cela est venu après que Hamilton ait toujours été large au virage plus tôt dans la course, seulement pour que les deux pilotes se soient fait dire plus tard qu’ils devaient rester dans les lignes blanches au virage 4.

Afin d’éviter toute confusion à l’avenir, Al Khalifa a déclaré que quelque chose pouvait être fait afin de s’assurer que franchir le cap au virage 4 ne soit pas avantageux pour les pilotes.

« En tant que site, nous suivons évidemment l’homologation de la FIA et ce dont ils ont besoin », a-t-il déclaré à RacingNews365.com. «Vous pouvez ajouter une bordure supplémentaire dans le virage 4, nous avons les bordures rouges et blanches.

«L’idée est évidemment de les garder sur la piste et que pouvez-vous faire pour qu’il n’y ait aucun avantage à sortir.

«Si je fais le tour de BIC, il y a certains endroits où cela se produit, il y a certains endroits où ce n’est pas parce qu’il n’y a aucun avantage», a-t-il ajouté.

«L’idée est donc de travailler avec la FIA et peut-être d’étendre les bordures un peu comme avoir une double couche ou quelque chose qui pourrait limiter cela.

«Tant qu’il n’y a pas d’avantage, les gens ne l’utiliseront pas.»