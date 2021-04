« Vous pouvez apprivoiser un lion, pas Zlatan »

01/04/2021 à 21:36 CEST

Ibrahimovic ne semble pas se lasser du football. Une bonne preuve en est que lors de cette trêve internationale, il est revenu jouer pour la Suède après plusieurs mois d’absence. Il se sent bien physiquement et veut continuer à jouer et à gagner. Bien sûr, les années n’ont pas perdu cet égocentrisme qui l’a tant accompagné tout au long de sa carrière. S’il n’en était pas ainsi, il ne serait peut-être pas aujourd’hui, à 39 ans, en train de jouer à des jeux d’élite.

«Au début, je pensais, j’avais 39 ans, avec ce que j’ai fait peut-être qu’il n’est plus nécessaire de travailler et j’ai une belle vie. Mais j’ai toujours eu une grande passion pour ce que je fais. Je veux toujours plus. Je J’ai un problème: je ne suis jamais satisfait », a assuré le Suédois dans le ‘Champions Journal’.

Ibra ne se voit toujours pas prendre sa retraite: « Je ne vois pas beaucoup de joueurs faire ce que je fais à mon âge. Après 30 ans, un joueur décline généralement puis prend sa retraite. Mais moi, après 30 ans, je suis devenu plus fort ».

Le Suédois a insisté sur le fait que personne ne pouvait le restreindre: « Vous pouvez apprivoiser un lion, mais pas Zlatan. C’est un animal différent. »Enfin, il a évoqué la blessure qu’il a subie au genou qui a failli lui coûter la fin de la course:« Il m’a fallu un an pour me sentir à nouveau en vie. Pour être honnête, la reprise était plutôt ennuyeuse. C’était plus un travail mental auquel il n’était pas très habitué. Il l’avait toujours fait avec le ballon. J’ai passé du temps à me demander combien de temps j’étais absent et si la fin de ma carrière était arrivée.