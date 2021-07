“Vous pouvez avoir le ballon, mais si vous n’y croyez pas, vous ne tirez pas, vous ne marquez pas… vous ne gagnez pas”

09/07/2021 à 18:20 CEST

Antonio Conte ne laisse personne indifférent quand il parle et il l’a encore fait. Dans une interview à la ‘Gazzetta dello Sport’, l’entraîneur italien a apprécié le duel que l’Italie a affronté avec l’Espagne en demi-finale du Championnat d’Europe et qui est tombé du côté italien. Pour Conte, l’Italie méritait le laissez-passer.

“L’Italie est en finale avec tout le mérite. Parce qu’elle s’est avérée plus complète que n’importe quel adversaire qu’elle a rencontré et a été capable de gérer différentes situations dans le jeu. Nous n’avons pas eu de chance avec l’Espagne, nous étions plus complets », a déclaré Antonio Conte.

Concernant le duel, l’entraîneur italien a indiqué que la possession dont jouissait l’équipe espagnole était de peu d’utilité car elle ne se reflétait pas dans le résultat : “Mon avis sur le match de l’Espagne contre l’Italie est moins enthousiaste que celui de beaucoup d’autres que j’ai lu. Ou écouté. On a beaucoup parlé de votre possession et de votre domination du jeu. Mais que signifie dominer le jeu et qu’est-ce que cela devrait apporter ? Si je comprends bien, cela devrait conduire à des actions marquantes et à des situations dangereuses pour les adversaires. Et de ce point de vue, la domination espagnole contre l’Italie n’était pas si évidente. »“Dans le football pour gagner il faut savoir tout faire, selon les moments du jeu. Si vous êtes bon dans une seule chose, ce n’est pas toujours assez bon », a-t-il déclaré.