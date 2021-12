Vous pouvez caresser le Robodog lourdement armé dans Battlefield 2042

Battlefield 2042 comprend un joli petit œuf de Pâques que les joueurs ont découvert, et il implique le « chien robotique » adorable (et mortel) du jeu, le Ranger.

Les Rangers peuvent être appelés par les joueurs au cours du match, parcourant le champ de bataille, tirant sur les ennemis et servant de gardes du corps personnels. Même s’il n’y a pas d’invite de bouton pour le faire, les joueurs ont découvert que s’approcher d’un Ranger et maintenir le bouton d’interaction vous montrera une animation spéciale dans laquelle votre personnage s’agenouille pour donner à l’adorable robot une tape sur sa jolie caméra. tête d’objectif. Vous pouvez vérifier l’œuf de Pâques ci-dessous via une vidéo partagée par le compte Twitter officiel de Battlefield.

C’est une jolie petite interaction qui sert de référence directe dans le jeu à une œuvre d’art conceptuel de Battlefield 2042 montrant l’un des spécialistes du jeu, Angel, caressant un Ranger blessé. L’animation pourrait bien vous inciter à courir et à caresser tous les Rangers que vous voyez en jouant au multijoueur de Battlefield 2042, mais c’est peut-être mieux si vous ne restez pas trop près trop longtemps. Comme l’a souligné le FPS YouTuber Jackfrags, vous pouvez réellement donner des commandes au Ranger, y compris lui ordonner de suivre, d’aller à un certain endroit ou même de s’autodétruire.

Même si le Ranger n’est pas si gros, l’explosion d’autodestruction qui en résulte est assez importante et peut certainement vous tuer de près. Alors ne vous laissez pas tromper par la gentillesse du Ranger ; c’est une machine à tuer, au cas où la grosse vieille mitrailleuse montée sur le dos du Ranger n’était pas un cadeau mort.

Battlefield 2042 a reçu de nombreuses mises à jour après son lancement d’accès anticipé difficile, et d’autres changements sont en cours. En plus de diverses corrections de bugs, le jeu a également reçu des améliorations de l’interface utilisateur, des ajustements du recul des armes, des nerfs de véhicules et de nouveaux ajouts au portail Battlefield.

EA a de grands projets en réserve pour Battlefield, annonçant récemment que le fondateur de Respawn, Vince Zampella, supervisera l’avenir de la franchise tandis que le co-créateur de Halo, Marcus Lehto, forme un nouveau studio pour étendre l’histoire et les personnages de l’univers Battlefield.

