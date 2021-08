Vous pouvez continuer à espérer que le service client de votre opérateur s’améliore, ou vous pouvez simplement passer à Ting Mobile

in

Cette histoire a été publiée à l’origine 2021/07/28

08h00 HAP au 28 juillet 2021 et dernière mise à jour 31/07/21

9 h 03 HAP au 31 juillet 2021.

Le service client de l’opérateur téléphonique est un peu comme l’assurance automobile. Vous pouvez passer des semaines, voire des années, sans l’utiliser. Puis un jour *BAM*, vous avez besoin d’aide, et un moment de crise est le pire moment pour découvrir que le service client de votre opérateur est une ordure. Cette semaine, nous détaillons comment l’équipe de service client de Ting Mobile a été conçue pour être tout sauf terrible, et vous aurez également l’occasion de partager vos propres cauchemars de service client. Lisez la suite pour en savoir plus !

Qu’est-ce qui rend l’équipe du service client de Ting Mobile convaincante ? Eh bien, pour commencer, ils sont composés de vraies personnes. Ne nous croyez pas sur parole, cependant. Prenez Tammy’s, une ancienne cliente de Sprint qui est passée à Ting Mobile l’année dernière :

« Lorsque vous appelez, une vraie personne répond au téléphone. Pas de menus automatisés à parcourir, juste une équipe d’assistance compétente qui rend les choses faciles à comprendre. En plus de cela, ils sont extrêmement polis et serviables. – Tammy

Deuxièmement, l’équipe du service client de Ting Mobile vérifie les humeurs aigres ou les remarques maladroites à la porte, et ils ne peuvent pas les récupérer jusqu’à ce qu’il soit temps de rentrer à la maison. Les représentants de Ting Mobile connaissent bien le service, et ils sont “super sympas et désireux d’aider”, selon Lyndon, un autre utilisateur de Ting Mobile.

Troisièmement, si vous êtes le genre de personne qui ne veut pas parler au téléphone à une autre personne, l’équipe du service client de Ting Mobile peut être contactée rapidement via la fonction de messagerie instantanée « Chat » sur leur site Web. De cette façon, vous avez toujours accès à l’équipe dévouée de Ting Mobile tout en apaisant vos désirs introvertis. Je t’en prie.

Service client quand vous en avez le plus besoin

Nous pouvons vous parler de l’équipe de service à la clientèle de Ting Mobile toute la journée, mais la meilleure façon de comprendre sa valeur est d’en faire l’expérience par vous-même. Si vous avez une question sur Ting Mobile, ou si vous avez besoin d’aide avec l’un de leurs forfaits de services polyvalents à partir de seulement 10 $ par mois (ce qui est probablement beaucoup moins que ce que vous payez à votre Big Carrier), l’équipe du service client peut être contacté ici par téléphone, e-mail ou messagerie instantanée. Allez-y, lancez-vous !

Partagez votre mauvaise expérience de service client

Et toi? Avez-vous vécu une expérience de service client particulièrement éprouvante avec votre opérateur actuel ou ancien ? Partagez votre histoire dans la section commentaires ci-dessous – ou sur les réseaux sociaux – afin que nous puissions nous plonger dans votre douleur avec vous.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

