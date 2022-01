Vous pouvez croire au changement climatique et toujours penser que Don’t Look Up est terrible

Don’t Look Up, le long métrage du réalisateur Adam McKay qui offre une vision allégorique de la crise climatique, n’a fait ses débuts sur Netflix qu’il y a un peu plus d’un mois. Pourtant, ses performances au cours de cette fenêtre de temps relativement brève ont été – eh bien, rien de moins que stupéfiantes.

Pour la période de 7 jours se terminant le 2 janvier ? Netflix a déclaré que le film avait battu le record de tous les temps du streamer en termes d’audience totale sur une seule semaine. Le film a recueilli plus de 152,2 millions d’heures de visionnage au cours de cette période d’une semaine. Il a également été déclaré le troisième film Netflix le plus regardé de tous les temps, après seulement Bird Box de 2018 et Red Notice de l’automne dernier. Avec un casting qui comprend Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui incarnent des astronomes se lançant dans une tournée médiatique pour avertir les gens d’une catastrophe imminente, la reconnaissance des Oscars est également sans aucun doute dans l’avenir du film. Et pourtant : Dire que Don’t Look Up a produit des réactions mitigées de la part des critiques serait un euphémisme assez massif.

Ne cherchez pas les avis

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, dans le nouveau film Netflix « Don’t Look Up ». Source de l’image : Niko Tavernise/Netflix

À en juger par le flot d’e-mails de colère que j’ai reçus après m’être opposé au ton aigu et pédant du film, vous auriez pensé que je venais de me faire prendre à plaider pour la famine des chiots ou quelque chose du genre. Hélas, il n’y avait pas que moi.

Don’t Look Up a actuellement un score de 55% de critiques sur Rotten Tomatoes (sur la base de 242 avis). C’est assez épouvantable, compte tenu du niveau de talent de la distribution. Néanmoins, ce score a été dérivé de critiques comme celles-ci :

De Polygon : « Don’t Look Up is a hellishly undrun ride through The Discourse » The Wall Street Journal : « Don’t Look Up review: A Cosmic Disaster » The Daily Beast: « … Ce n’est pas un film avec quelque chose de particulièrement intéressant à dis… » Rolling Stone : « Ne lève pas les yeux… ou tu pourrais voir une bombe d’un film foncer droit sur toi »

Bien sûr, de nombreux téléspectateurs – y compris des membres de la communauté scientifique – ont réagi tout aussi fortement à l’autre extrémité du spectre. Louant ce film comme étant superbe et incroyablement vital. Ou, comme l’a fait le climatologue Peter Kalmus via un article d’opinion dans The Guardian, comme « le film le plus précis sur la terrifiante non-réponse de la société à la dégradation du climat que j’aie vu ».

« Débat houleux »

Le problème, à mon avis, est que le ton de ce film me rappelle en quelque sorte la phrase qu’un Homer Simpson satisfait de lui-même s’est dit un jour avec suffisance juste avant de s’endormir sur son canapé lors d’un épisode particulièrement mémorable : « Tout le monde est stupide sauf moi. » Dans Don’t Look Up, DiCaprio et Lawrence incarnent les scientifiques essayant d’avertir tout le monde d’une comète apocalyptique. Malheureusement, dans le récit satirique de McKay, la version de l’humanité que nous voyons dans le film est celle de niais égoïstes, myopes, avides, assoiffés de médias sociaux et stupides. Personne ne tient compte des avertissements, à la grande consternation des scientifiques.

Voici McKay lui-même, ci-dessous, ne faisant aucune distinction entre ne pas aimer son film et le déni du changement climatique. Plusieurs utilisateurs de Twitter l’ont poursuivi pour sa défensive. Et pour son implication selon laquelle les personnes rationnelles ne sont pas autorisées à détester Don’t Look Up.

« C’est un film, pas une manne de la bouche de Dieu », a répondu un utilisateur de Twitter à McKay. « J’en ai regardé 10 minutes. C’était 9 de trop. C’était horrible, exagéré d’acteur et de dialouge. Dépassez-vous. Certains téléspectateurs ne sont tout simplement pas intéressés par votre film.

Rejeter votre film ne signifie pas que les gens ne le comprennent pas ou sont anti-écologistes. L’idée que votre film = environnementalisme est égoïste au niveau de Dieu. – Mon compte (@notimetobehere) 30 décembre 2021

Plus de commentaires

L’éditeur de la culture pour un alt-hebdomadaire à Austin (qui est également un critique de Rotten Tomatoes) a également sonné dans le même fil. « OK, Adam, toi et David devez arrêter ça. Cette accusation implicite selon laquelle quiconque a la moindre critique de votre film est en quelque sorte un ennemi de l’environnement.

En effet, Don’t Look Up adopte une approche dispersée pour déplorer l’humanité – des célébrités et des personnalités des médias aux politiciens et aux hommes ordinaires – comme dans l’ensemble méprisable, débile et hâtive de sa propre destruction. Se mettre la tête dans le sable ne résoudra certainement pas la crise climatique. Mais ni ne fera rage sans discernement contre les gens.

Il y a en effet une autre approche à avoir, artistiquement parlant. Celui qui part de l’étincelle rédemptrice de l’humanité, ou comme vous voulez l’appeler. La façon dont quelque chose comme Station Eleven de HBO se porte plutôt bien en ce moment.

Faire preuve de moralité et se sentir trop juste pour sa cause peut parfois faire autant de dégâts que la chose contre laquelle vous vous battez. Ou, au minimum, durcir encore plus l’esprit des gens. C’est pourquoi tant de critiques ont un problème avec Don’t Look Up. Le film est essentiellement un cri primitif d’adhérents à une cause qui méprise les personnes qu’ils veulent ostensiblement sauver.