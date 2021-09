Vous pouvez décider comment regarder la nouvelle série de thrillers de Netflix « Jigsaw »

Netflix expérimente le format de télévision depuis des années. Le streamer donne aux créateurs la liberté de faire les épisodes de leurs émissions aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Parfois, les émissions ont des durées d’exécution radicalement différentes d’un épisode à l’autre. Nous avons également vu Netflix plonger ses orteils dans les eaux de la narration interactive avec Bandersnatch, You vs Wild, et plus encore. Maintenant, The Hollywood Reporter rapporte que Netflix prend une autre chance avec une nouvelle série de thrillers non linéaires appelée Jigsaw.

Contrairement à Bandersnatch ou Kimmy vs. The Reverend, Jigsaw ne sera pas une émission à choisir soi-même. Au lieu de cela, vous pouvez regarder les sept premiers épisodes de la série de huit épisodes dans l’ordre de votre choix. Tant que vous gardez le huitième épisode pour la fin, vous devriez pouvoir suivre l’histoire.

Jigsaw est la première série originale non linéaire de Netflix

Selon The Hollywood Reporter, Netflix a déjà choisi Giancarlo Esposito, Paz Vega et Rufus Sewell pour diriger la série. Ils seront également rejoints par Tati Gabrielle, Peter Mark Kendall, Rosaline Elbay, Jai Courtney et Niousha Noor. L’émission s’étend sur 24 ans, racontant l’histoire du « plus grand casse jamais tenté et de la vengeance, des intrigues, des loyautés et des trahisons qui l’entourent ».

Voici les répartitions de chacun des personnages principaux, selon The Hollywood Reporter :

Giancarlo Esposito incarnera Leo Pap, un leader naturel et un voleur vétéran qui ne peut rester à l’écart du match. Paz Vega incarne Ava Mercer, une avocate qui fera tout pour protéger les quelques personnes qui lui sont proches. Rufus Sewell incarne Roger Salas, un voleur devenu expert en sécurité. Tati Gabrielle incarnera Hannah Kim, une femme intelligente et adaptable qui navigue entre les mondes de la haute finance et du crime. Peter Mark Kendall incarne Stan Loomis, un petit contrebandier fidèle à une faute. Jai Courtney incarne Bob Goodwin, un pirate de l’air mâle alpha. Niousha Noor incarne Nazan Abassi, un agent du FBI déterminé à faire tomber l’équipe de voleurs.

THR note également que Jigsaw est la première série originale Netflix à être filmée dans les installations de Bushwick de la société. Eric Garcia (Matchstick Men, Repo Men) a créé le show et fera office de showrunner. Il produira Jigsaw aux côtés de Ridley Scott et d’une foule d’autres. José Padilha, mieux connu pour avoir réalisé le redémarrage de RoboCop en 2014 et produit Narcos, dirigera les deux premiers épisodes de Jigsaw.

Jigsaw n’a pas encore de date de sortie, mais Netflix tient à annoncer des projets des mois voire des années avant qu’ils n’arrivent réellement. Nous serons à l’affût de plus d’informations bientôt.