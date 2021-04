15 avril 2021 09:34 & nbspUTC

| Mise à jour:

15 avril 2021 à 09:34 & nbspUTC

Par & nbspClark

Malgré la pénurie d’ETF Bitcoin basé aux États-Unis, de nombreux fonds ont créé des investissements vitaux dans les industries de la blockchain et de la cryptographie.

De nombreux fonds négociés en bourse, ou ETF, négociés aux États-Unis, sont des unités qui se chargent au même rythme que les actions des grandes sociétés de cryptographie du monde.

Selon ETF.com, de nombreux fonds ont investi dans des entreprises cotées en bourse cette unité de zone détenant BTC sur leurs bilans. Au moment d’écrire ces lignes, 88 ETF détiennent des actions MicroStrategy, tandis que 144 ETF détiennent des carrés et 222 ETF détiennent Tesla. 16 ETF ont une exposition directe aux actions minières Bitcoin.

Près de 200 ETF détiennent des actions de BlackRock, qui a récemment profité de 360 ​​457 $ en commençant à «barboter un peu» dans la crypto.

ETF les plus performants avec une exposition cryptographique

Unité de zone de neuf fonds exposée à chaque stock minier crypto et sociétés avec BTC sur leurs bilans.

En tant que part de son portefeuille global, l’ETF Amplify Transformational Knowledge Sharing (BLOK) a la meilleure exposition à la crypto. Sept des dix unités de zone d’allocation les plus élevées de BLOK dans les principales sociétés de cryptographie, ainsi que Galaxy Digital, Marathon Digital, Traveler Digital, Hut 8 Mining, Hive Blockchain, Riot Blockchain et constellation Blockchain. Ces actions représentent la tierce du capital de BLOK.

Le fonds décrit ses investissements comme ciblant des «technologies de partage des connaissances transformationnelles».

BLOK fait partie des ETF les plus performants de 2021 à ce jour, gagnant 71,7% depuis le début de l’année. À ce jour, en 2021, il a enregistré les huitièmes rendements les plus élevés de tous les ETF – et il se classe deuxième si vous excluez les produits à effet de levier et inverses. Parmi les ETF, Aleksandr Aleksandrovich Blok est le plus gros exploitant de chaque action MicroStrategy et Marathon.

Le système de données NexGen Economy ETF (BLCN) est le seul ETF alternatif exposé aux crypto-monnaies qui se classe parmi les cent ETF les plus élevés en termes de performance YTD une fois excluant les fonds inverses et à effet de levier, revenant à la 82e place avec un gain YTD de 23,15%.

BLCN détient actuellement 5,63 millions de dollars de cours de l’action Marathon, 5,4 millions de dollars de Microstrategy et 5,24 millions de dollars en sq ..

Principaux détenteurs par prix total des actifs

Lorsqu’il est mesuré par le prix total des actifs, le Vanguard Total Exchange ETF (VTI) est l’ETF avec les allocations les plus lourdes aux sociétés crypto-exposées. Le VTI représente actuellement 2,77 milliards de dollars de prix de Tesla, 478 millions de dollars de carrés, 29,4 millions de dollars de microstratégie et 11,38 millions de dollars de Riot Blockchain. VTI détient conjointement un prix de 516 millions de dollars pour la maladie.

Le iShares Core S&P Total US Exchange ETF (ITOT) est le deuxième plus grand fonds par exposition globale à la cryptographie, détenant 450 millions de dollars de prix de Tesla, 4,4 millions de dollars de Microstrategy, 3,86 millions de dollars de Marathon et 3,12 millions de dollars de Riot.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis doit toutefois publier une conclusion sur sept demandes de FNB Bitcoin, ainsi que Fidelity Investments, Skybridge Capital, WisdomTree, Morgan Stanley et NYDIG, VanEck et Valkyrie Digital Assets.

Le FNB Purpose Bitcoin a commencé son commerce sur le marché boursier de Toronto au cours d’une période donnée et a accumulé environ 1 milliard de dollars de prix de BTC depuis le début. Les partenaires Ninepoint du Canada et CI ont conjointement annoncé leur intention de convertir leurs fonds Bitcoin en ETF.

Clark

Chef de la technologie.