Vous pouvez désormais acheter 100 000 $ de crypto chaque semaine via PayPal Crypto new media

PayPal – sans doute la plus grande plateforme de paiement numérique au monde – a de bonnes nouvelles pour les détenteurs de crypto. La société a annoncé qu’elle augmentait sa limite de dépenses hebdomadaires en cryptographie à environ 100 000 $. La société a déclaré qu’elle supprimait également sa limite annuelle de 50 000 $.

Les clients PayPal peuvent désormais acheter à six chiffres la valeur de la crypto

Avant cette décision, les clients PayPal ne pouvaient acheter que 20 000 $ en crypto tous les sept jours. Maintenant, il semble que ce nombre ait augmenté cinq fois. Dans un communiqué, PayPal a expliqué :

Nous nous sommes activement engagés avec nos clients pour mieux comprendre leurs besoins afin de garantir que nous fournissons une plate-forme fiable et sécurisée pour acheter, conserver, vendre et payer avec la crypto-monnaie.

Des mots supplémentaires sont venus de Jose Fernandez de Ponte, le vice-président de la blockchain avec PayPal. Il a expliqué dans une interview :

Ces changements permettront à nos clients d’avoir plus de choix et de flexibilité dans l’achat de crypto-monnaie sur notre plateforme.

PayPal a initialement annoncé en octobre de l’année dernière qu’il offrirait des crypto-monnaies et des services de paiement numérique connexes à ses clients. À l’époque, le bitcoin – la monnaie virtuelle la plus grande et la plus populaire au monde par capitalisation boursière – se négociait à environ 10 000 $ l’unité, bien que suite à l’annonce, la devise a franchi la barre des 13 000 $, augmentant ainsi d’environ 3 000 $ sur une période assez courte.

La manœuvre s’est avérée assez importante parmi les utilisateurs moyens, car environ 20% des clients ont commencé à acheter des crypto-monnaies dans les deux mois suivant leur disponibilité sur la plate-forme. Il a été avancé plus tard que PayPal allait être l’une des plus grandes entreprises à promouvoir un programme de cryptographie.

Mais alors que la nouvelle a certainement été bien accueillie par les investisseurs et les chefs de file financiers, la plate-forme a suscité pas mal de controverse lorsque des questions concernant la propriété de la crypto ont commencé à apparaître. PayPal a initialement appliqué des tactiques réglementaires qui empêchaient les utilisateurs de déplacer leurs actifs numériques vers d’autres plates-formes ou portefeuilles. Ainsi, alors que vous pouviez certainement acheter des devises comme le bitcoin, l’Ethereum, le Litecoin et le bitcoin cash via l’entreprise, vous étiez intrinsèquement obligé de les y conserver.

L’entreprise met en œuvre les bons changements

Cela a créé de sérieux problèmes parmi les commerçants, qui ont accusé PayPal de gérer une opération hautement centralisée. Ils ont déclaré qu’en n’étant pas autorisés à déplacer leurs actifs, ils avaient finalement peu à dire sur ce qui pouvait être fait avec eux, et donc leur pouvoir et leur propriété sur leurs propres crypto-monnaies étaient remis en question. En fin de compte, ils pensaient que c’était PayPal qui gardait toujours le contrôle.

Mais PayPal a pris ces problèmes à cœur et, il y a quelques mois à peine, a annoncé qu’il mettait fin à ce programme. Fernandez de Ponte était l’homme à annoncer le changement, et bien qu’une date précise n’ait pas encore été fixée, il dit que les utilisateurs peuvent s’attendre à cette dernière fonctionnalité “mobile” assez bientôt.

