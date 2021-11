Vous pouvez désormais acheter des calendriers de l’avent en forme de pénis à remplir de chocolats

Le vrai sens de Noël (Photo : Formes découpées au laser/Metro.co.uk)

Avec tout le mercantilisme et les petits pâtés qui volent, il est facile d’oublier le vrai sens de Noël.

Heureusement, un intrépide vendeur Ebay est là pour nous le rappeler.

En plus des boules en forme d’ailes d’ange et des étiquettes-cadeaux personnalisées, une marque appelée Laser Craft Shapes – qui se décrit comme « le principal fournisseur » de tout, des boîtes de réveillon de Noël aux formes artisanales – vend des options de calendrier de l’Avent que chaque type traditionnel voudra par son arbre .

Nous parlons bien sûr de vos vieux calendriers de l’avent en forme de pénis, que vous pouvez remplir de chocolats Ferrero Rocher.

C’était une chose à l’époque de Marie et Joseph, n’est-ce pas ?

Le « Willy Christmas Advent Calendar » est exactement ce à quoi il ressemble : un bloc de bois découpé au laser conçu pour ressembler à un pénis en érection et à un ensemble de testicules, avec des trous numérotés pour vos chocolats.

Attention, les chocolats ne sont pas inclus (Photo : formes découpées au laser)

Pourquoi quelqu’un voudrait-il un calendrier de l’avent en forme de pénis ? Ce n’est pas à nous de répondre. Mais selon Ebay, 15 ont été vendues au cours des dernières 24 heures.

Le Calendrier de l’Avent Willy Christmas est disponible dans une gamme d’options avec des créneaux adaptés, comme un pour Ferrero Rocher, un autre pour les Célébrations et un pour After Eights.

Étrangement, certains de ces modèles ont un espace pour une grande orange au chocolat dans la base pour le jour de Noël. Nous disons « étrangement » parce qu’il aurait sûrement été logique d’opter pour deux grosses boules de chocolat, placées juste dans les, eh bien, boules.

Peut-être qu’une option After Eights est plus votre vitesse ? (Photo : formes découpées au laser)

Tous ces modèles ont l’option d’un « Joyeux Noël » découpé au laser à la base, de peur que vous n’oubliiez pourquoi vous avez un pénis chargé de chocolat dans votre maison.

Ils coûtent chacun 11,99 £ sur Ebay – ou 7,99 £ sur le site Web de Laser Cut Shapes – mais sachez que ce prix n’inclut pas les chocolats, vous devrez donc les acheter vous-même.

La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’il s’agit d’un calendrier de l’Avent qui peut être sorti et apprécié chaque année – il suffit de le remplir de chocs.

Il n’y a qu’une seule option chocolatée pour le vagin. Lisez dedans ce que vous aimez. (Photo : formes découpées au laser)

Et ne vous inquiétez pas, ce site offre l’avent de l’égalité des chances. En plus de tous les modèles de pénis, il y a un « Ferrero Vagina », également, ce qui prête à confusion, avec un espace pour une orange au chocolat quelque part dans la section supérieure-milieu.

De bonnes nouvelles à tous les niveaux.

