Vous pouvez désormais acheter des NFT des propriétés les plus chères de Mumbai

Les NFT sont devenus un moyen populaire pour les gens d’investir dans l’art numérique, les jeux vidéo et même des objets de collection réels. Vous pouvez désormais acheter les propriétés les plus chères de Mumbai avec les NFT, optimisés par Next Earth, la réplique de la Terre basée sur BSC.

Bien nommée « La ville des rêves », Mumbai est reconnue comme l’une des villes les plus excitantes au monde. Il a une population urbaine d’environ 22 millions de personnes et est situé sur la côte ouest de l’Inde. La ville possède de nombreux aéroports internationaux, dont l’aéroport international Chhatrapati Shivaji, qui est le deuxième aéroport le plus achalandé d’Inde – tout un exploit pour un pays de près d’un milliard et demi d’habitants.

Mumbai est souvent négligée en matière d’immobilier traditionnel, mais elle compte en réalité le 6ème plus grand nombre de gratte-ciel au monde, ce qui est plus élevé que Séoul et même Singapour. De plus, l’énorme augmentation de la population de Mumbai signifie une demande accrue de propriétés et une opportunité pour les investisseurs cherchant à acheter ou à louer des propriétés dans cette région en plein essor.

Tout cela est maintenant disponible dans le métaverse Next Earth, et vous pouvez obtenir votre propre morceau de Mumbai en tant que NFT.

Acheter une propriété avec NFT : comment ça marche

Tout commence avec une réplique numérique de la Terre sur la blockchain, appelée Next Earth. Chaque tuile sur cette carte représente 10×10 mètres carrés de terrain.

Lorsqu’un individu investit dans l’achat d’un bien immobilier NFT, il reçoit une participation sous la forme d’un contrat ERC-721, qui est enregistré sur la blockchain Ethereum. Cela leur permet de prouver de manière immuable qu’ils possèdent une part dans cette parcelle, ce qui leur donne des droits exclusifs sur celle-ci, ce qui pourrait inclure un jour la construction d’une maison virtuelle ou la location à d’autres.

La valeur de chaque propriété dépend entièrement de l’intérêt qu’il y a pour ce terrain particulier lorsque vous l’achetez : si personne n’en veut, alors il ne vaut rien. C’est pourquoi beaucoup investissent dès le début, afin qu’ils puissent obtenir leur part avant tout le monde.

Les métavers(ion) de Mumbai

Next Earth est une représentation numérique de la planète du monde réel, avec toutes les propriétés et masses continentales identiques à leurs homologues du monde réel.

Next Earth a deux caractéristiques principales qui la rendent spéciale : elle est décentralisée, ce qui signifie que n’importe qui peut acheter et échanger des terres virtuelles avec une véritable propriété, et elle est basée sur NFT, ce qui signifie que votre terre virtuelle est manifestement rare. Les NFT de Next Earth sont appelés « tuiles » car elles représentent des carrés sur une grille de la Terre.

Une fois frappés, ils deviennent un jeton non fongible (NFT) et sont également connus sous le nom de crypto-collectibles – car chacun a son propre ensemble unique d’attributs, tout comme les objets de collection physiques tels que les cartes de sport ou les cartes à collectionner ont des attributs tels que la rareté ou valeur. Les collectionneurs paient des prix élevés pour les NFT rares à ajouter à leur collection – ce que les collectionneurs sont prêts à payer pour eux détermine leur valeur.

Acquérir des propriétés emblématiques

La propriété la plus emblématique de Mumbai est peut-être Antilla, la célèbre résidence d’un milliard de dollars de Mukesh Ambani. Cette propriété opulente est elle-même un point de repère et a fait la couverture de nombreux magazines et journaux. Avec les NFT, vous pouvez obtenir une copie unique dans le métaverse.

Cette nouvelle façon d’acheter une propriété représente une nouvelle façon amusante pour les gens d’investir dans l’immobilier à l’aide de la technologie blockchain – mais comment se compare-t-elle à l’achat d’une propriété dans la vie réelle ? La crypto et l’immobilier physique ont leurs avantages et leurs inconvénients. Acheter un terrain numériquement est beaucoup plus rapide que de sortir physiquement vous-même, et vous pouvez le faire de n’importe où tant que vous disposez d’une connexion Internet.

Une autre propriété célèbre est le bâtiment World One, qui est le plus haut gratte-ciel achevé de Mumbai, avec un étonnant 76 étages. Le Palais Royale de Mumbai, qui est encore en construction, s’élève à 88 étages.

Des gratte-ciel au Taj Mahal Palace Hotel, ces propriétés emblématiques sont désormais toutes disponibles en NFT. Tout comme leurs homologues de propriété physique, ces NFT sont uniques en leur genre.

Photo de Renzo D’souza sur Unsplash