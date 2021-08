Vous pouvez désormais acheter des voitures Tesla d’occasion avec Dogecoin (DOGE) | Invezz

in

La société mondiale de technologie Blockchain BOTS a créé une opportunité passionnante pour les fans de Dogecoin (DOGE / USD). Selon la société internationale de technologie de l’information, les voitures Tesla d’occasion peuvent désormais être achetées avec la crypto-monnaie basée sur les mèmes.

Avec ce développement, la société est devenue l’une des premières à commencer à accepter Dogecoin pour les paiements.

Début mai, Tesla Inc. a annoncé qu’elle commencerait à accepter Dogecoin pour les paiements de ses voitures électriques. Mais on ne sait pas si l’entreprise travaille toujours en mouvement.

Voulez-vous que Tesla accepte Doge ? – Elon Musk (@elonmusk) 11 mai 2021

Et plus tôt ce mois-ci, BOTS a annoncé son intention de développer un mineur basé sur un script qui fusionnera l’exploitation minière Litecoin et Dogecoin.

Dogecoin gagne en importance

Bien que Dogecoin ait été lancé comme une blague, la crypto-monnaie a gagné en popularité au cours de la dernière année.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a été à l’avant-garde de la récente vague de jetons. Le milliardaire ne cache pas son amour pour le jeton, car il a toujours une ou deux choses positives à dire sur la pièce. Et chaque fois que vous tweetez sur Dogecoin, le prix de la crypto-monnaie semble augmenter. Mais vous n’êtes pas seul dans cette promotion.

Son collègue milliardaire Mark Cuban a également montré son enthousiasme pour l’actif crypto blague. Récemment, il a souligné que Dogecoin est la crypto-monnaie la plus forte en ce qui concerne les paiements en ce moment. Comme d’habitude avec tout ce qui concerne le jeton, Tesla a fait écho à ses affirmations.

Cuban a fait valoir que Dogecoin a une communauté forte, ce qui est l’une des raisons de la montée en popularité du jeton. Il a déclaré que de nombreuses personnes préfèrent Dogecoin pour les paiements et que son utilisation augmentera à l’avenir. Mais lorsqu’il a été révélé que Cuban ne possédait que 494 $ dans le jeton, la communauté Dogecoin l’a exhorté à investir davantage dans la crypto-monnaie. Au moment d’écrire ces lignes, Dogecoin se négocie à 0,35 $, ce qui est le plus élevé depuis la première semaine de juin.

