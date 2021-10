Vous pouvez désormais acheter du Bitcoin (BTC) dans 200 magasins Walmart aux États-Unis

Le géant américain de la vente au détail Walmart permettra aux clients d’acheter du Bitcoin (BTC) via un kiosque ATM dans plus de 200 de ses emplacements, grâce à un projet pilote avec le fournisseur de crypto ATM Coinstar.

La société a précédemment exprimé son intérêt pour l’espace crypto en plein essor et cherche à inclure les monnaies numériques dans le cadre de ses opérations quotidiennes. Une liste d’emplois d’août indiquait même que l’entreprise recherchait des travailleurs pour aider à développer « la stratégie de monnaie numérique et la feuille de route du produit » tout en identifiant « les investissements et les partenariats liés à la cryptographie ».

Acheter Bitcoin avec Coinstar

Le test avec Coinstar a commencé plus tôt ce mois-ci et comprend 200 kiosques dans les magasins Walmart. Le pilote fait partie d’une initiative plus large de Coinstar, qui s’est associé à un échange de crypto-monnaie appelé Coinme pour offrir Bitcoin dans plus de 8 000 kiosques.

200 guichets automatiques #Bitcoin chez Walmart.

C’EST ÉNORME !💥https://t.co/geHZGAUdV4 – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 21 octobre 2021

Acheter du Bitcoin est facile. Les clients paient simplement avec des dollars fiduciaires à la machine Coinstar, puis obtiennent un bon. Ils doivent également créer un compte Coinme et passer une vérification des antécédents avant que le bon puisse être utilisé. Les machines facturent des frais de 4% pour l’option Bitcoin et des frais de change de 7%.

Certains observateurs de l’industrie affirment que le déploiement contribuera à accélérer l’adoption de la cryptographie. « Les guichets automatiques Bitcoin existent depuis un certain temps, y compris dans de nombreux supermarchés », a déclaré Sam Doctor, directeur de la stratégie et responsable de la recherche chez BitOoda, une société de courtage de crypto-monnaies réglementée.

« Walmart étend l’accès à Bitcoin à plus de personnes, cependant, et lui donne une légitimité supplémentaire parmi les sceptiques, s’ils le déploient au-delà d’un pilote initial », a-t-il ajouté.

Walmart teste le service des semaines après un canular très médiatisé dans lequel un faux communiqué de presse indiquait que le détaillant commencerait à laisser les clients payer avec Litecoin. Cette annonce s’est rapidement révélée fausse, mais cela n’a pas empêché Walmart de se détourner de ce pilote.

Obtenez un avantage sur le marché des crypto-actifs

Accédez à plus d’informations et de contexte cryptographiques dans chaque article en tant que membre payant de CryptoSlate Edge.

Analyse en chaîne

Instantanés de prix

Plus de contexte

Inscrivez-vous maintenant pour 19 $/mois Découvrez tous les avantages

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.