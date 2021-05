Vous pouvez désormais acheter la nouvelle Apple TV 4K avec une télécommande repensée avant qu’elle ne s’épuise chez Apple | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle version d’Apple TV compatible avec 4K et avec la nouvelle télécommande repensée peut désormais être achetée sur Amazon avec une livraison plus tôt que dans l’Apple Store.

Le nouveau lecteur de streaming d’Apple est déjà arrivé sur Amazon et a un avantage sur le même produit vendu par Apple. Le nouvel Apple TV 4K avec 64 Go de stockage, le maximum possible dans ce lecteur, peut déjà être acheté pour 219 euros et avec la livraison gratuite.

L’avantage de l’acheter directement auprès d’Apple est que Ils ont un stock d’expédition pour le jour de son lancement, le 27 mai prochain. Par conséquent, vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps que dans d’autres magasins.

Si vous souhaitez regarder des séries Apple TV sur votre téléviseur, c’est sans aucun doute la meilleure option. Il comprend également l’accès aux applications d’autres plates-formes telles que Netflix ou HBO.

Si vous décidez de l’acheter sur le site Web d’Apple, où il se trouve en même temps, le temps d’attente est plus long. Selon le site Web d’Apple, ce lecteur 4K de 32 Go et 64 Go a une livraison prévue du 7 au 14 juin.

C’est le joueur avec le Processeur A12 Bionic, le même que celui utilisé par les iPhone XS et XS Max et XR annoncé en 2018. Ce processeur est suffisamment puissant pour lire du contenu en 4K, HDR et avec Dolby Vision en plus de prendre en charge les jeux.

Parmi les nouveautés de cette Apple TV, qui est esthétiquement identique à la génération précédente, se trouve le support de Dolby Vision et Dolby Atmos. Ces technologies d’image et de son amélioreront votre expérience lorsque vous regardez des séries et des films si vous disposez d’un appareil compatible.

Un nouveau contrôleur à l’épreuve de la frustration

Une autre des nouveautés importantes de la nouvelle Apple TV est qu’elle dispose enfin d’une télécommande qui fonctionne comme il se doit, sans frustrations comme le panneau tactile de la génération précédente, légèrement plus grande pour ne pas se perdre entre les coussins du canapé.

La nouvelle télécommande Apple TV dispose d’une molette pour faire défiler l’interface, ainsi que d’un bouton central. Sinon, répétez les boutons pour revenir en arrière, démarrer, lire / mettre en pause, couper le son et contrôler le volume.

Sur le côté, il a un bouton pour activer le microphone qui appellera Siri sur l’Apple TV pour vous donner des commandes vocales.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Vous pouvez désormais réserver la nouvelle Apple TV 64 Go pour 219 euros sur Amazon. Le modèle 32 Go n’est pas encore disponible dans ce magasin, qui coûtera 199 euros. Le modèle en haute définition (HD) avec 32 Go peut être obtenu pour 158,99 euros.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec livraison gratuite et rapide inscription à Prime. Tu peux l’essayer gratuit pendant 30 jours et sans obligation puisqu’il n’y a pas de type de permanence.

Les étudiants universitaires ont exclusivement Prime Student. Il conserve les mêmes avantages du Prime normal mais avec un essai gratuit de 3 mois et un abonnement annuel avec une réduction de 50%.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.