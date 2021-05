Vous pouvez désormais acheter vos crypto-monnaies en utilisant PayPal – Coinbase

Coinbase Exchange, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, a annoncé que les utilisateurs de sa plate-forme peuvent désormais acheter des actifs cryptographiques à l’aide de PayPal. Le service n’était pas disponible dans le passé, mais Coinbase s’efforce d’offrir plus d’options à ses utilisateurs.

Un moyen plus simple d’acheter de la crypto

Maintenant, l’échange de crypto-monnaie a permis à des millions de ses clients d’acheter des crypto-monnaies sur Coinbase en utilisant leurs comptes bancaires et cartes de crédit liés à PayPal. Selon PayPal, le processus d’achat de crypto-monnaie est désormais plus facile et moins stressant avec cette nouvelle fonctionnalité.

Coinbase dit que le financement des achats de crypto-monnaies via PayPal offre une expérience fiable et familière lors de l’exploration du monde des crypto-monnaies.

“Nous sommes maintenant un pas de plus pour fournir à tout le monde un accès facile et sécurisé à la crypto-économie”, a ajouté l’échange.

PayPal a réitéré que les paiements PayPal sont simples car il n’est pas nécessaire d’ajouter des numéros de carte ou des comptes bancaires directement à Coinbase.

En plus d’activer PayPal comme mode de paiement, Coinbase permet également aux clients américains d’acheter des actifs cryptographiques avec un compte bancaire connecté via une carte de débit ou un virement bancaire.

Il fournit une multitude d’options aux clients pour acheter des actifs cryptographiques à partir de la bourse.

Le service crypto de PayPal a un rôle limité

Coinbase a déclaré que la fonctionnalité n’est disponible que pour les clients américains, mais espère l’étendre à d’autres pays dans les mois à venir. Les retraits d’espèces vers PayPal sont désormais disponibles au Royaume-Uni, dans l’UE, au Canada et aux États-Unis.

PayPal permet déjà aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de conserver des actifs cryptographiques sélectionnés. Et il a récemment lancé une fonctionnalité de “ paiement cryptographique ” qui permet aux utilisateurs de dépenser leurs crypto-monnaies chez des millions de commerçants.

Mais la fonction de cryptage de PayPal est limitée car les utilisateurs ne peuvent pas transférer de crypto-monnaie d’un hub crypto vers un autre portefeuille crypto.