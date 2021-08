Vous pouvez désormais afficher votre média une fois sur WhatsApp avant de disparaître

Une autre semaine apporte une autre nouvelle fonctionnalité pour WhatsApp, où vous pouvez désormais définir une photo ou une vidéo à lire une fois, pour qu’elle disparaisse juste après.

La société a récemment mis au point un moyen amélioré de conserver les discussions archivées dans sa propre section, parallèlement aux tests de prise en charge multi-appareils actuellement en cours.

Cependant, WhatsApp a également travaillé sur des fonctionnalités plus petites pour que les petits moments comptent, c’est là qu’intervient View Once. Si vous vouliez prendre une photo rapide d’une robe ou d’un mot de passe WiFi, par exemple, cette fonctionnalité supprimera la photo de la vue. une fois que le destinataire l’a vu.

WhatsApp offre de nombreuses possibilités de répondre à davantage de besoins qui sont devenus plus fréquents ces derniers temps en raison de la pandémie, et quelque chose d’aussi mineur que de regarder une photo une fois en est un excellent exemple.

Comment ‘Afficher une fois’ peut-il être utilisé ?

Assurez-vous d’avoir mis à jour la dernière version sur votre téléphone Android ou iPhone, nommée 2.21.150. Vérifiez les mises à jour sur l’App Store ou le Google Play Store, et WhatsApp devrait apparaître comme une mise à jour disponible à télécharger.

Comme l’explique un article de blog de WhatsApp, lorsque vous choisissez une photo ou une vidéo à envoyer à quelqu’un ou à un groupe, il y aura une icône numérotée à côté de la zone de texte. L’activation de cette option permettra au destinataire de voir le média une seule fois.

(Crédit image : App Store)

Bien que Telegram et Signal disposent de cette fonctionnalité depuis un certain temps, cela sera incroyablement utile pour ceux qui utilisent WhatsApp pour parler à leur famille et à leurs amis sur l’application, qui souhaitent simplement partager rapidement des informations qui peuvent être trop sensibles pour être conservées.

La société a également reconnu comment un utilisateur pourra afficher certains types de médias avec cette fonctionnalité dans un autre article, apaisant ainsi toute inquiétude potentielle quant à l’utilisation de la fonctionnalité Afficher une fois.

Analyse : chaque petit geste compte

C’est formidable de voir une nouvelle fonctionnalité apparaître presque chaque semaine à partir de WhatsApp ces derniers temps. Par rapport à cette période en 2019, vous auriez du mal à découvrir une mise à jour qui ne dit rien de plus que des corrections de bugs.

Parfois, ce sont les petites choses qui comptent, et des fonctionnalités telles que les discussions archivées qui restent archivées, ainsi que le fait de ne voir les médias qu’une seule fois, seront un grand avantage pour beaucoup. Cela donne aux utilisateurs plus de confiance et de contrôle sur la façon dont leurs médias sont partagés, et la garantie de confidentialité de l’entreprise ne fait que renforcer la confiance des nouveaux utilisateurs.

Le grand test pour WhatsApp sera la prise en charge de plusieurs appareils. Depuis trop longtemps, les utilisateurs sont relégués à utiliser WhatsApp Web, une version allégée du service sur des appareils qui n’étaient pas des smartphones. Grâce à cette fonctionnalité, pouvoir utiliser votre compte WhatsApp sans utiliser votre téléphone facilitera beaucoup de situations, surtout si votre téléphone est plus à court de batterie que d’habitude.

Après sa légère erreur dans la communication de sa nouvelle politique de confidentialité il y a quelques mois à peine, il est encourageant de voir l’application de messagerie se concentrer sur les fonctionnalités qui comptent pour les utilisateurs nouveaux et existants, tout en travaillant sur des fonctionnalités qui facilitent le contact avec vos amis. et la famille sur différents appareils.

