Vous pouvez désormais avoir des milliers de personnes supplémentaires dans votre appel Microsoft Teams

Microsoft augmente le nombre maximum de participants aux vidéoconférences organisées dans Teams pour les organisations gouvernementales américaines selon une nouvelle mise à jour de la feuille de route Microsoft 365.

À partir d’octobre de cette année, le département américain de la Défense (DoD) pourra ajouter jusqu’à 25 000 membres aux appels des équipes sur ordinateur.

De même, en septembre de cette année, les clients de Government Community Cloud (GCC) High pourront également ajouter jusqu’à 25 000 membres par équipe lors d’appels vidéo effectués sur la plate-forme de collaboration en ligne de l’entreprise.

Bien que vous deviez être membre du DoD pour utiliser Microsoft 365 DoD, GCC High a été créé à la fois pour le DoD et les sous-traitants fédéraux qui doivent répondre aux exigences strictes de conformité en matière de cybersécurité de NIST 800-171, FedRAM High et ITAR selon Agile IT.

Notifications natives macOS

En plus d’augmenter le nombre maximum de participants pour les organisations gouvernementales américaines, Microsoft apporte également des notifications natives pour macOS aux équipes pour les clients GCC, GCC High et DoD.

Les utilisateurs pourront désormais choisir la manière dont ils recevront les notifications Microsoft Teams dans macOS. Alors que certains utilisateurs peuvent souhaiter recevoir des notifications via les notifications intégrées de Teams, ils ont désormais également la possibilité d’utiliser les notifications natives de macOS à la place.

Lorsqu’un utilisateur décide de choisir des notifications natives, Teams héritera des paramètres de notification du système d’exploitation et prendra également en charge les heures assez longues, le tri du centre d’action et ne pas déranger (DND).

Les notifications natives macOS commenceront à être déployées vers les clients GCC, GCC High et DoD utilisant Teams plus tard ce mois-ci, tandis que les clients professionnels et éducatifs peuvent activer cette fonctionnalité maintenant.