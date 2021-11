Vous pouvez désormais écouter la bande originale de votre série Netflix préférée sur Spotify | Divertissement

Si vous souhaitez écouter la bande originale d’une série produite par Netflix, vous pouvez désormais le faire facilement depuis Spotify.

La musique de la série est quelque chose d’essentiel, nous nous souvenons tous d’une chanson d’un chapitre spécifique de notre série préférée et, en plus, nous associons cette chanson à un type de contenu spécifique. Cette association qui est générée est spectaculaire et, est-ce que la musique, à plusieurs reprises, parvient à générer une atmosphère faite pour le spectacle.

Netflix sait qu’il peut tirer parti de la musique de ses séries et ce qu’il a fait, c’est s’associer à Spotify pour créer un espace dans lequel lancer les bandes sonores de ses productions, afin que chacun puisse les écouter quand bon lui semble. Cette nouvelle fonctionnalité est intégrée dans une section spécifique de Spotify.

Cet espace est, en gros, un lieu de rencontre où l’on peut voir tout le répertoire musical que Netflix utilise dans ses productions. Dans cette section, vous pouvez trouver des chansons qui apparaissent dans des séries acclamées par la critique internationale telles que La Casa de papel ou, même, des séries internationales telles que Sex Education.

Pour pouvoir écouter ces listes de chansons dans lesquelles se trouvent les bandes originales des séries Netflix populaires, il vous suffit de rechercher le nom de la série au sein de Spotify. Lorsque vous faites cela, la liste des chansons apparaîtra dans laquelle tous les titres intégrés dans ces listes sont regroupés.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui se contrôle avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

Le mouvement de Netflix est intéressant, bien que Spotify prenne également sa part en permettant à toutes ces chansons d’être regroupées au sein de sa plate-forme plutôt que sur d’autres comme Amazon Music ou Tidal. Ainsi, les utilisateurs qui doutaient de cette plate-forme peuvent décider de manière plus simple.

Nous devrons attendre pour connaître les données de reproductions que ces listes de chansons obtiendront, bien que le plus certain soit que le nombre augmentera de façon exponentielle parce que les fans veulent ou, on s’attend à ce qu’ils veuillent, écouter les chansons qui apparaissent dans leur série préférée.