Vous pouvez désormais écouter les répétitions de Joy Division

Malgré sa courte existence, Joy Division est l’un des groupes de rock les plus influents. Ses chansons et la voix immortelle de Ian Curtis ils ont marqué plusieurs générations, qui ont trouvé la paix dans ces airs sombres. Et tandis qu’après la mort de Curtis, ses coéquipiers ont fait ce qui semblait impossible, continuer à faire de la musique et mettre sur pied un projet aussi couronné de succès que Nouvelle commande, vous aurez toujours l’impression que la production de Joy Division ne suffit pas.

Ce groupe n’a sorti que deux albums, Plaisirs inconnus (1979) et Plus proche (1980), mais il existe quelques vidéos et enregistrements de performances live et grâce à la magie d’Internet, une vidéo est disponible sur YouTube qui contient près de deux heures d’enregistrements des répétitions du groupe.

Ceci est un regard sur l’intimité de Joy Division et ses processus créatifs. L’enregistrement est de bonne qualité et est un beau fichier son brut.