Vous pouvez désormais faire défiler à l’infini les résultats de recherche Google | La technologie

Le défilement infini dans la recherche Google est désormais disponible sur les appareils mobiles, mais pas dans tous les pays et qu’il arrive ou non dépend de la langue.

Les recherches sur Google sont tout à fait normales. En effet, la société de Mountain View dispose de son propre moteur de recherche et, en plus, de différentes manières d’effectuer ces recherches selon l’appareil sur lequel elles sont effectuées.

Vous pourriez penser que les ordinateurs Android bénéficient des avantages d’être les enfants préférés de Google et ont les meilleures fonctionnalités, mais la vérité est que ce n’est pas le cas et, la vérité est que Google met beaucoup de temps à intégrer des fonctionnalités frappantes.

Ce qui a été annoncé tout au long de la journée, c’est que désormais les recherches effectuées à l’aide de la recherche Google offriront des résultats infinis. Voyons, ce qui est dit n’est pas infini, mais il permet un défilement continu.

Cette nouveauté vient améliorer l’expérience lors de la recherche de quoi que ce soit dans la recherche Google, nous n’aurons pas à nous contenter des résultats qui nous apparaissent. Maintenant, nous pouvons faire défiler jusqu’à ce que nous trouvions celui que nous considérons approprié.

Le fonctionnement de ce type de défilement infini est simple, car nous abaissons les résultats, ce que nous trouvons, c’est que le contenu est mis à jour et nous voyons des résultats que nous n’avions pas auparavant. Cela semble simple, mais ce n’est pas le cas.

En fait, il est assez complexe que l’interaction semble naturelle et non forcée. De plus, le fait que les résultats soient affichés rapidement dépend également de la vitesse de connexion, il y aura donc des moments où tout ira plus lentement que la normale.

Ce que Google a commenté en annonçant cette nouvelle fonctionnalité, c’est que, pour l’instant, elle ne sera disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis. Bien que si vous avez l’appareil en anglais, la recherche Google sera également mise à jour,

Les utilisateurs hispanophones devront attendre que Google décide d’implémenter cette fonctionnalité sur leurs appareils, même si cela ne prendra probablement pas longtemps. Nous serons attentifs à vous prévenir lorsque Google déplace une pièce.