Vous pouvez désormais faire la queue pour acheter une PS5 chez Sony (mise à jour : épuisé)

Mise à jour le 22 novembre à 20 h 25 HE: Sony semble avoir épuisé ses consoles PS5 pour la journée. Nous nous assurerons de vous informer lorsque la prochaine opportunité se présentera.

Si vous essayez toujours de mettre la main sur une PlayStation 5, faire la queue à la vitrine numérique de Sony est l’un des moyens les plus fiables d’attraper la console de nouvelle génération de Sony. Sony a rouvert la file d’attente numérique sur son magasin direct pour passer des commandes pour la PlayStation 5 sur disque à 500 $, ainsi que pour la PlayStation 5 Digital Edition à 400 $.

Si vous êtes déjà inscrit et connecté à votre compte PlayStation, vous devriez pouvoir vous aligner une fois que vous aurez atteint la page de destination. Une fois que vous êtes entré dans la file d’attente, vous recevrez une heure d’arrivée prévue du moment où vous pourrez vérifier et, une fois que la minuterie atteint zéro, tous les systèmes fonctionnent. Ce n’est un secret pour personne que ces consoles vont vite et entrer dans la file d’attente ne garantit pas nécessairement une console, mais le magasin direct de Sony reste l’un des moyens les plus fiables pour mettre la main sur la PlayStation 5.

Si vous réfléchissez toujours à la console qui vous convient le mieux, discutons un peu des différences entre ces deux consoles. Les deux modèles de la PS5, le modèle standard (500 $) et l’édition numérique (400 $), sont pratiquement identiques à l’exception de l’inclusion d’un lecteur de disque Blu-Ray UHD sur l’édition standard. Parce qu’il n’a pas de lecteur de disque, l’édition numérique est un peu plus légère et plus mince, mais dispose toujours du même SSD de 825 Go. Les deux consoles sont compatibles avec les mêmes jeux, cependant,

PlayStation 5

La console phare de nouvelle génération de Sony, qui comprend un lecteur de disque, vous permet de jouer à des jeux numériques et physiques pour PS4 et PS5.

Édition numérique PlayStation 5

L’édition numérique PS5 coûte 400 $. Par rapport à la PS5 standard, cette console coûte 100 $ de moins et n’inclut pas de lecteur de disque Blu-ray.

Qu’est-ce qu’une nouvelle console de jeu sans accessoires ? Si vous avez réussi à accrocher une PS5, assurez-vous de laisser une petite marge de manœuvre dans votre budget pour les périphériques et les jeux également. Voici quelques-uns de nos choix favoris.

Manette PS5 DualSense rouge cosmique

Comme le contrôleur DualSense d’origine, le modèle rouge cosmique est doté de déclencheurs adaptatifs et d’un retour haptique, mais avec un design rouge et noir éclatant.

WD Noir SN850 (500 Go)

Le WD Black SN850 fonctionne à 7 000 Mo/s et peut être acheté avec un dissipateur thermique.

Casque Sony Pulse 3D

Le propre casque de jeu sans fil de Sony, conçu pour mettre en valeur l’effet audio 3D de la PS5, fonctionne également sur la PS4.

Ratchet & Clank : Faille à part

La dernière aventure d’Insomniac Games dans la série Ratchet & Clank est l’entrée la plus amusante à ce jour. C’est également le premier à être lancé sur PS5, et c’est à la fois une vitrine pour des graphismes époustouflants et des vitesses de chargement rapides.

Deathloop (version physique)

La dernière version d’Arcane Studios – l’équipe derrière Prey et Dishonored – est un chef-d’œuvre à bien des égards, un mystère ouvert qui est passionnant, bourré d’action et juste ce qu’il faut de bizarre.

