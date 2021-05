Vous pouvez désormais faire le compte de résultat en 2021 par téléphone: numéros de téléphone, rendez-vous préalable et documentation nécessaire | Vie

Si vous avez besoin d’aide pour faire le compte de résultat ce mois-ci, vous pouvez utiliser le plan «Nous vous appelons». Une assistance téléphonique peut être demandée à partir du 4 mai.

Cette année, la présentation de l’ébauche du revenu 2020 peut être compliquée pour de nombreuses personnes. Ils peuvent avoir été immergés dans un ERTE, avoir droit à une aide ou ne pas avoir accès à Internet. Dans tous les cas, il est possible de demander une assistance par téléphone auprès de l’administration fiscale.

Avec l’aide d’un responsable fiscal de l’autre côté de l’appel, il sera plus facile de ne pas faire d’erreurs dans la déclaration. Le gestionnaire dispose de toutes les données que le Trésor a sur vous et vous demandera de plus amples informations pour vous guider dans la déclaration et la correction de ce projet.

Depuis le 4 mai et jusqu’au 29 juin Il est possible de demander un rendez-vous à l’avance afin qu’ils nous appellent au téléphone. L’Agence fiscale commencera à appeler tous les contribuables qui souhaitent demander cette aide le 6 mai. Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, via l’application Administration fiscale ou en appelant ces numéros de téléphone: 901 12 12 24 ou 91535 73 26 (service automatique) ou 901 22 33 44 et 91553 00 71 (attention personnelle).

Le numéro de référence est l’une des données essentielles pour que tout citoyen puisse traiter et gérer pendant la campagne Revenu.

Tous les contribuables ont droit à cette aide, sauf ceux dont l’activité économique est considérable comme l’explique l’OCU: avec des revenus supérieurs à 65 000 euros; Revenus de capitaux mobiliers supérieurs à 15 000 euros; qui ont des transferts de biens acquis par héritage ou par donation; s’ils perçoivent des revenus de locations de plus de 2 propriétés et autres cas.

Si vous demandez cette aide, vous devriez avoir certains documents prêts pour le moment où ils vous appelleront, ce sont les suivants:

Numéro DNI de tous ceux qui figurent dans la déclaration. numéro IBAN compte bancaire. Numéro de référence du ou des titulaires de la déclaration, qui peut être obtenu en accédant au service RENØ en ligne. Références cadastrales de toutes les propriétés de votre propriété ou dans lequel vous vivez pour la location ou dans d’autres circonstances, que vous trouverez sur le reçu IBI.

Le responsable vous demandera toutes ces informations, mais cela ne signifie pas que vous devez répondre à l’appel sans avoir fait vos devoirs au préalable. S’il y a une erreur dans la déclaration, la responsabilité vous appartient, vous devez donc vous informer si vous avez droit à une déduction qui n’apparaît pas dans le projet, vous devez également indiquer la documentation relative à un bien loué, si vous l’avez , ou tout gain sur actions.

Toutes ces informations sur déductions dans votre communauté autonome ou tout avantage fiscal auquel vous avez droit, vous devez le savoir, ainsi que renseigner le geste de toute donnée pertinente.