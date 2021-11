Vous pouvez désormais installer des applications sur votre Android TV depuis votre mobile | La technologie

Ce qui nous obligeait jusqu’à présent à visiter le Play Store depuis la télévision et à télécharger l’application que nous voulions, elle pourra désormais être remplacée en ne libérant pas le smartphone chaque fois que nous souhaitons télécharger une nouvelle application pour le téléviseur du salon.

Lors de la conférence annuelle des développeurs de Google à Mountain View en 2021, la société a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la recherche et l’installation d’applications sur les appareils Wear OS.

La fonction ajoutée un menu déroulant vers le bouton d’installation de Google Play Store, donnant aux utilisateurs la possibilité d’installer une application sur leur montre connectée Wear OS directement depuis leur téléphone.

Ceci, à quel point c’est confortable pour ceux qui ont une montre intelligente mais il est quelque peu inconfortable de naviguer à travers elle et non à travers le téléphone (beaucoup plus grand et plus intuitif), maintenant il arrivera pour les appareils Android TV, donnant la possibilité aux utilisateurs de installer des applications sur le téléviseur à partir du smartphone.

Actuellement, si vous souhaitez installer une application sur votre Android TV, vous devez ouvrir le Play Store sur le téléviseur lui-même pour installer l’application. Et c’est que bien qu’une application puisse être installée sur Android TV à partir de la version Web du Play Store, cela ne peut pas être fait à partir du téléphone.

Heureusement, Google a écouté les utilisateurs d’Android TV, puisque selon l’utilisateur de Reddit r/avigi, la société américaine déploie cette fonction pour certains utilisateurs.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, Le bouton Installer de la dernière version du Google Play Store comporte un menu déroulant. Appuyez dessus pour afficher une liste des appareils disponibles, y compris l’Android TV connecté à votre compte.

La nouvelle fonctionnalité n’est pas largement disponible pour le moment, donc si vous allez l’acheter sur votre smartphone et qu’il n’est pas là, ne vous inquiétez pas, c’est une question de temps.

Bien que Google n’ait pas publié de déclaration officielle à propos de cette mise à jour, nous espérons que la fonction apparaîtra pour davantage d’utilisateurs dans les prochains jours, car il semble qu’il ne s’agisse actuellement que d’un test pour voir qu’elle fonctionne sans échec et qu’elle est sûre de le déployer partout dans le monde.