Vous pouvez désormais jouer à 10 Hours of FIFA 22 avec EA Play sur consoles et PC

Les membres EA Play peuvent désormais jouer 10 heures de FIFA 22 grâce à un nouveau procès.

Si vous êtes membre EA Play Pro, vous pouvez y jouer sur votre PC dès aujourd’hui.

L’essai de jeu de 10 heures vous permettra de commencer à constituer votre équipe Ultimate Team, de créer un club en mode Carrière et de jouer au Volta Football. Tous les progrès seront reportés au lancement pour les membres qui achètent le jeu complet. Les membres obtiennent également des défis d’accès anticipé avec des récompenses en direct dans FIFA 22 Ultimate Team jusqu’au 30 septembre.

Si vous n’êtes pas membre d’EA Play, vous pouvez accéder à 30 jours pour seulement 0,99 $, y compris l’essai de FIFA 22. Après cela, il vous coûtera 4,99 $ par mois ou 29,99 $ par an. Le service est disponible sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 et PlayStation 5.

FIFA 22 est sorti assez bientôt et il dispose d’un nouveau système de gardien de but qui débloque des arrêts de tir plus fiables et une prise de décision plus intelligente entre les poteaux. Les données du monde réel importées dans le jeu élèvent également le jeu de physique du ballon à «un nouveau niveau de réalisme» avec des paramètres réglés tels que la vitesse, l’embardée, la traînée d’air, la résistance de l’air, la friction au sol et la friction de roulement.

Il existe également un nouveau mécanisme de jeu appelé Explosive Sprint qui vous donne plus de contrôle sur l’accélération lors du dribble ou de la défense. Et il existe de nouvelles tactiques d’attaque qui vous donneront plus de contrôle sur votre façon de jouer.

Ceux qui jouent sur PS5, Stadia et Xbox Series X/S bénéficieront de la technologie de jeu HyperMotion exclusive aux plateformes. Avec lui, vous remarquerez une différence dans la façon dont les données de mouvement réel alimentent la façon dont les individus et les équipes se déplacent dans le jeu grâce à un algorithme d’apprentissage automatique qui écrit de nouvelles animations en temps réel, sur la base de 8,7 millions d’images de données de capture de match.

Et grâce à une intelligence plus approfondie des joueurs grâce à la puissance des consoles de nouvelle génération, le jeu offrira un nouveau niveau de réalisme tactique. Cela signifie une meilleure IA car elle est capable de prendre jusqu’à 6 fois plus de décisions par seconde et donne aux attaquants une meilleure connaissance de l’environnement. Cela leur permet également de faire des courses plus intelligentes dans le jeu de construction et de réagir plus rapidement aux balles lâches.

Vous pourrez récupérer le jeu le 1er octobre, à moins que vous n’ayez acheté l’édition Ultimate, qui se débloque le 27 septembre.