Vous pouvez désormais jouer à Conquest and Breakthrough à 64 joueurs dans Battlefield 2042 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

Avant les vacances – et comme promis – DICE a lancé une nouvelle mise à jour de la playlist pour Champ de bataille 2042 joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Disponible pour une durée limitée, cette nouvelle expérience rend les versions 64 joueurs des cartes Conquest et Breakthrough du jeu jouables sur les nouvelles machines.

Ces versions réduites n’étaient auparavant exclusives qu’aux joueurs PS4 et Xbox One, car les anciennes consoles ne pouvaient pas prendre en charge 128 joueurs ou les plus grandes variations de ces cartes.

Pour accéder à la conquête et à la percée à 64 joueurs, rendez-vous simplement dans le menu All-Out Warfare du jeu. DICE n’a pas précisé combien de temps ces expériences seront disponibles, mais elles ne seront pas là pour longtemps. À en juger par la façon dont les joueurs ont reçu le récent événement en mode Rush, le développeur pourrait finir par étendre la disponibilité à 64 joueurs.

Depuis la mise en ligne de la liste de lecture cet après-midi, les joueurs ont fait l’éloge des dispositions de carte plus ciblées et de leurs meilleures performances sur PC.

Nous n’aurons plus de patchs Battlefield 2042 cette année ; la dernière mise à jour du jeu en 2021 publiée la semaine dernière, complétant une série de correctifs qui résolvaient les problèmes d’équilibre, ainsi que de ramener des fonctionnalités manquantes et de corriger des bugs majeurs.

Cela dit, les missions hebdomadaires continueront de s’actualiser chaque semaine, offrant aux joueurs des skins et des produits cosmétiques uniques une fois terminés. Le premier d’entre eux est actuellement en direct dans le jeu.