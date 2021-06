Vous pouvez désormais jouer à la Xbox Series X sans avoir une Series X grâce à xCloud | Jeux

Microsoft met à jour les serveurs de xCloud, le service de jeux en nuage avec le catalogue Game Pass, et nous pouvons désormais jouer au catalogue avec les temps de chargement et les paramètres graphiques de la Xbox Series X au lieu de l’ancienne Xbox One S.

Microsoft va plus loin dans son service xCloud jeu dans le cloud en streaming. L’année dernière, ils ont sorti la première version sur les appareils Android et nous vous disons que, à l’exception de certains genres qui ont résisté, l’expérience a été plutôt bonne.

Cette année, ils ont étendu le service avec le lancement d’une bêta fermée qui nécessitait une invitation à participer au service sur iOS (iPhone + iPad) et PC / Mac et la vérité est que nous avons trouvé la même expérience que quelques mois auparavant sur Android .

C’est un service intéressant qui, pour un abonnement mensuel -Game Pass Ultimate- nous permet de jouer à des centaines de titres Xbox sans avoir une console Microsoft. Cependant, les graphismes et les temps de chargement étaient quelque peu limités en raison du fait que les serveurs utilisés étaient Xbox One S empilés dans de grandes pièces. Jusqu’à maintenant.

Et c’est que, les Redmond ont tenu leur promesse et avoir mis à niveau les serveurs xCloud vers Xbox Series X modifié, comme ils l’ont notifié via leur site Web. Par conséquent, nous pourrons jouer à des jeux Xbox avec des temps de chargement plus courts en raison du fait que les nouveaux serveurs ont des unités SSD au lieu de disques durs SATA II et, en plus, la charge graphique est plus élevée.

Cela se traduit par de meilleures textures, de meilleurs paramètres d’éléments tels que les ombres et les particules et, en plus, le lancer de rayons tant vanté dans les jeux compatibles, bien que l’expérience ne soit pas entièrement liée à celle d’une Xbox Series X physique -analyse-.

Et, comme le précise Microsoft, ils testent toujours ce matériel et ces serveurs modifiés et, pour garantir la latence la plus faible possible, la résolution maximale à laquelle nous pouvons jouer sera de 1,080p.

Bien sûr, bien que ce ne soit pas le 4K que la série X atteint facilement, il s’agit d’une amélioration notable par rapport au 720p que nous avions jusqu’à présent grâce aux serveurs One S et, en plus, nous aurons un taux de 60 images par seconde.

Le Game Pass Ultimate, compatible avec PC, Xbox et appareils mobiles, est désormais réduit à seulement 1 € pendant les trois premiers mois, et sans permanence.

C’est une très bonne nouvelle pour nous tous qui utilisons ce service au quotidien. et, en outre, Microsoft affirme continuer à travailler pour améliorer les conditions de jeu et optimiser l’expérience dans le cloud.

En plus du changement de serveurs de xCloud à Series X, Microsoft a ouvert le système sur PC et iOS, de sorte que cette invitation ne sera plus nécessaire pour jouer. Il vous suffit d’entrer sur ce site, d’être membre de Game Pass Ultimate… et de commencer à en profiter.