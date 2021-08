Vous pouvez désormais louer une paire de véritables écouteurs sans fil personnalisables pour 5 $ / 5 £ par mois

in

Nura, le fabricant des écouteurs sans fil NuraTrue, NuraPhone et NuraLoop, a une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil – simplement appelés NuraBuds – qu’il loue à des gens pour un faible abonnement mensuel.

Dans le plan tarifaire partagé avec TechRadar, Nura indique que les NuraBuds sont disponibles exclusivement avec un abonnement Nuranow qui coûte 5 $ / 5 £ / 7 $ AU par mois, plus des frais uniques de 19 $ / 19 £ / 25 $ AU.

Les nouveaux NuraBuds sont compatibles avec les profils audio personnalisés exclusifs de la société qui modifient le son des écouteurs pour correspondre à vos préférences et sont livrés avec une suppression active du bruit. Les Buds durent quatre heures par eux-mêmes ou 10 heures avec le boîtier de charge et sont résistants à l’eau IPX4. Enfin, les Buds prennent en charge aptX et Bluetooth 5.2.

C’est une affaire assez solide étant donné que les nouveaux écouteurs NuraTrue que nous venons d’examiner le mois dernier coûtent 199 $ / 199 £ / 299 AU $ – mais il y a un hic : selon Nura, vous devrez rendre les écouteurs dans les 30 jours si vous décider d’annuler l’adhésion.

Analyse : vaut-il mieux acheter ou louer ?

Comme louer un appartement ou louer une voiture, il y a toujours des avantages et des inconvénients à louer quelque chose à court terme au lieu de l’acheter directement.

Les avantages de la location sont que vous pourrez essayer ces écouteurs semi-cher pour un coût très raisonnable – ce qui est génial si vous n’êtes pas sûr de les vouloir.

L’inconvénient ici est que, si vous décidez de les garder pendant un certain temps – disons pendant deux ans – vous aurez payé une partie importante de leur prix de vente au détail et ne les posséderez toujours pas.

À cette fin, il est probablement préférable de les acheter si vous êtes absolument certain que vous les aimerez sur la base de notre examen cinq étoiles élogieux des écouteurs NuraTrue aux spécifications similaires, et peut-être mieux de louer si vous vous sentez plus à l’aise juste tremper d’abord vos orteils dans l’eau.