Vous pouvez désormais monétiser votre podcast sur Spotify grâce à Megaphone | La technologie

Les créateurs en Espagne peuvent commencer à voir de l’argent pour télécharger leur podcast sur Spotify car ils viennent de lancer la compatibilité avec l’outil Megaphone dans plusieurs pays européens.

Si vous faites partie de ces personnes qui ont un podcast hebdomadaire où vous rencontrez vos amis et discutez pendant des heures, vous avez de la chance. Bon, si beaucoup de gens vous écoutent, sinon vous êtes dans les mêmes.

Le podcast, ce phénomène qui a permis de profiter de la radio encapsulée quand et où on le voulait, est l’un des produits d’information et d’opinion les plus importants aujourd’hui. Nous dirions même que pour être quelqu’un, il faut y participer.

Blague à part, jusqu’à présent, la monétisation de ce produit culturel était assez difficile, car peu de plateformes offraient la possibilité de gagner de l’argent grâce à elles. Et Spotify, le plus grand service de streaming musical au monde, a décidé de franchir le pas.

Le moyen d’y parvenir est de lancer le service Megaphone en Europe (l’Espagne fait partie des pays choisis), qui donne aux créateurs de nombreux outils pour mesurer son impact et le monétiser.

Selon un rapport interne de Spotify, en Espagne 51% des personnes écoutent des podcasts et 33% sont fidèles à un programme ou des programmes spécifiques.

Le différent les moyens de monétiser Megaphone sont– Lectures d’annonces en direct par des animateurs de podcasts ; insérer des annonces dynamiquement ; ou gérer individuellement les campagnes des annonceurs.

Grâce à ces fonctionnalités, explique Spotify, la lecture mensuelle des podcasts a augmenté de plus de 15% en moyenne sur les marchés où Megaphone est déjà disponible.

L’idée de cet outil, conclut la société dans son communiqué, est de donner aux créateurs les outils nécessaires pour que tout leur travail puisse devenir une entreprise rentable pour tous, rémunérant ainsi leur dévouement et leurs efforts.