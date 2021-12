Vous pouvez désormais parler à Facebook en temps réel si votre compte est fermé | La technologie

Maintenant, vous pouvez savoir en temps réel pourquoi Facebook a fermé votre compte, en leur parlant directement.

Ce n’est sûrement pas la première fois que vous vous réveillez un matin, entrez dans votre compte Facebook, et vous voyez qu’il a été fermé d’une manière que vous ne pouvez pas comprendre, et la première chose que vous faites est d’essayer de contacter le support Facebook , sans aucun réponse.

Cela arrive apparemment chaque jour à des milliers de personnes qui, en raison de circonstances différentes, voient comment leur compte Facebook a été fermé pour non-respect des normes de la communauté.

Bien que la clôture des comptes puisse être justifiée, Je suis sûr qu’il y a d’autres fois où il a été possible de traiter une erreur réalisée par l’algorithme de l’entreprise.

Si quelqu’un « pirate » votre compte Facebook, la première chose qu’il fera probablement sera de changer votre mot de passe et de vous empêcher d’entrer. Mais que faire s’il ne le fait pas et espionne votre compte Facebook ? Ici, nous vous montrons comment savoir si quelqu’un est entré dans votre compte Facebook.

Par conséquent, maintenant Facebook vous permettra que vous les contactiez via le chat en direct où vous pouvez parler avec un agent afin qu’il puisse clarifier exactement pourquoi votre compte a été fermé ou s’il s’agit d’une erreur.

Et maintenant, Facebook teste une fonctionnalité, sur un nombre limité de comptes créateurs, de sorte que si votre compte est fermé pour une violation, vous pouvez parler directement à un agent Facebook.

Donc, pour rationaliser le processus, Meta a annoncé avoir lancé une nouvelle fonctionnalité de chat en direct qui facilitera la tâche des créateurs qui n’ont pas accès à leurs comptes. Ils peuvent parler au service client pour parvenir à une résolution le plus rapidement possible.

Creusez pour clarifier que cette fonctionnalité de chat en direct n’est disponible que pour les utilisateurs anglophones, Plus précisément aux créateurs de contenu tels que des vidéos.

Pour être un créateur de contenu vidéo, vous devez contribuer au réseau social avec un certain type de page, grouper et changer sa catégorie en « créateur vidéo ». De cette façon, Meta aidera certains influenceurs à récupérer leur compte de manière beaucoup plus rapide.

La société précise dans sa déclaration qu’elle est en train de tester cette fonctionnalité, mais qu’elle envisage de l’étendre à d’autres pays, et éventuellement à d’autres types d’utilisateurs. Cependant, il semble peu probable que ce chat en direct soit à la portée des près de 3 milliards de comptes que compte le réseau social.