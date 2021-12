Vous pouvez désormais passer des appels et des appels vidéo depuis Gmail | La technologie

La nouvelle fonctionnalité de Gmail permet une productivité accrue en réduisant le temps nécessaire pour lancer un appel vidéo ou un simple appel vocal.

Les changements que subissent les applications et services Google sont assez perceptibles en termes de praticité. Et est-ce que, jusqu’à récemment, de nombreuses fonctionnalités professionnelles de Gmail, Drive, etc. ne pouvaient être utilisées que si vous aviez accès à un compte professionnel ou également appelé Workspace.

La nécessité d’avoir ce type de compte pour tirer le meilleur parti de ces services Google était totalement inutile. En fait, même Google lui-même a apporté ce changement. Il y a quelques mois, il a annoncé que de nombreuses fonctionnalités des comptes Workspace atteindraient les utilisateurs normaux.

Certaines de ces caractéristiques ont été observées au fil des mois, mais il semble que de plus en plus arrivent. Le dernier exemple est que maintenant, vous pouvez passer des appels audio et vidéo depuis Gmail. Cette fonctionnalité peut ne pas sembler importante, mais pour beaucoup elle l’est.

Et, est-ce qu’à l’ère du télétravail, pouvoir appeler directement depuis Gmail permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts. À ce jour, cette fonctionnalité n’a été trouvée que dans les comptes Workspace, donc l’opération peut sembler peu intuitive car vous n’y êtes pas habitué.

Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans l’application Gmail, à la fois pour iOS et Android. Bien entendu, pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités, il sera nécessaire de faire mettre à jour l’application à sa version maximale. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les magasins d’applications respectifs et vérifier que la version installée est la dernière.

Une fois l’application installée et mise à jour, ce qui se passera, c’est que dans Gmail, vous verrez de nouvelles icônes qui montreront la possibilité d’appeler n’importe quel utilisateur. Cela amène la façon dont vous utilisez Gmail au niveau supérieur en matière de productivité.