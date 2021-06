Vous pouvez désormais passer des appels WhatsApp sur les téléphones fonctionnels KaiOS

in

WhatsApp est disponible sur les smartphones et les ordinateurs, mais il est également disponible sur la plate-forme de téléphonie mobile KaiOS depuis quelques années maintenant. Vous n’avez donc pas besoin d’acheter un smartphone potentiellement coûteux si vous souhaitez utiliser le service.

Maintenant, WhatsApp et l’équipe KaiOS ont annoncé la disponibilité des appels vocaux WhatsApp sur la plate-forme également. L’ajout se fait via une mise à jour de WhatsApp sur KaiOS, à savoir la version 2.2110.41, et est disponible dans le monde entier.

“Nous voulons soutenir les communautés qui utilisent des systèmes d’exploitation plus légers dans de nombreux endroits du monde”, a déclaré le directeur de l’exploitation de WhatsApp, Matt Idema, dans un communiqué de presse conjoint.

Il convient de noter que la seule exigence pour les appels vocaux WhatsApp sur KaiOS (à part la version de l’application requise) est de 512 Mo de RAM. Ainsi, des appareils comme le JioPhone de l’Inde devraient fonctionner correctement. Malheureusement, certains appareils KaiOS comme le MTN Smart S à 17 $ que nous avons testé il y a quelques années ne répondent pas à cette exigence.

Néanmoins, c’est un gros problème car cela abaisse la barrière d’entrée pour les appels WhatsApp depuis les smartphones vers des téléphones beaucoup moins chers. Et les utilisateurs de téléphones portables ont simplement besoin d’un peu de données mobiles ou d’un point d’accès Wi-Fi pour passer et recevoir des appels via l’application de messagerie.