Vous pouvez désormais personnaliser la manette Xbox nouvelle génération à votre guise, avant de l’acheter | Jeux

Le Xbox Design Lab rouvre ses portes, vous pouvez donc désormais entièrement personnaliser votre manette nouvelle génération, voire enregistrer un texte, avant de l’acheter.

Les les joueurs avoir un lien très spécial avec votre manette de jeu. C’est quelque chose que Microsoft a compris mieux que quiconque, car c’est le seul qui permet personnalisez-le au maximum avant de l’acheter.

Il y a quelques mois, avant le lancement de la Xbox Series X, il a fermé son service de personnalisation Laboratoire de conception Xbox, pour l’adapter à la nouvelle commande. Hier, il l’a rouvert, incorporant les petites variations publiées par la manette de jeu Xbox Series X.

Dans Xbox Design Lab, vous pouvez Personnalisez entièrement votre manette Xbox Series X avant de l’acheter. Gardez à l’esprit que cela ne fonctionne pas seulement pour la console : fonctionne également sur PC, Android et iOS.

Cette nouvelle manette de jeu n’apporte pas de grands changements par rapport à la Xbox One. Elle a été repensée pour mieux s’adapter à tous les types de mains, elle dispose d’une crosse hybride, de gâchettes texturées, et d’un bouton pour partager photos et vidéos.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, Xbox Design Lab vous permet de changer les couleurs des différentes parties de la manetteainsi que les déclencheurs, le bâton et les boutons d’action. Il y a millions de combinaisons, vous pouvez donc créer un contrôleur unique que personne d’autre au monde ne possède.

c’est même possible graver un texte au recto, jusqu’à 16 caractères maximum : votre nom, votre avatar, ce que vous voulez :

Le meilleur de tous, c’est que malgré les personnalisations elle coûte le même prix, 69,99 euros, que la télécommande standard qui est vendue sur Amazon (mais attention, qui est désormais réduite à 47 euros).

Bien entendu, si vous souhaitez graver le texte personnalisé, vous devez ajouter 9,99 euros supplémentaires.

Une belle initiative Xbox, que de nombreux joueurs apprécieront. Qui n’aime pas jouer avec sa propre manette personnalisée ? Vous pouvez créer le vôtre au Xbox Design Lab.

