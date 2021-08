Vous pouvez désormais pré-réserver la Galaxy Watch 4, les Galaxy Buds 2 en Inde

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Samsung a annoncé les détails de disponibilité de la série Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 en Inde. Les montres Galaxy apportent une nouvelle technologie de suivi de la santé, tandis que les Buds 2 offrent des avantages Buds Pro à un prix inférieur. Les deux appareils seront en vente générale à partir du 10 septembre, mais les acheteurs potentiels peuvent pré-réserver leurs appareils à partir du 30 août.

Samsung a dévoilé ses nouveaux pliables, montres intelligentes et écouteurs plus tôt ce mois-ci. Maintenant, la firme a annoncé les détails de disponibilité de la série Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 pour l’Inde.

La série Galaxy Watch 4, composée des modèles standard et classique, met sur le marché Wear OS 3 avec One UI Watch. Ils intègrent également plusieurs nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé, notamment un capteur de composition corporelle et une gestion améliorée du sommeil. Pendant ce temps, le Galaxy Buds 2 de Samsung est effectivement une version plus abordable et épurée du Galaxy Buds Pro. Ils offrent une suppression active du bruit (ANC), cinq heures de lecture avec ANC et un indice IPX2.

Notre verdict: Test de la Samsung Galaxy Watch 4 | Avis sur les Galaxy Buds 2

Galaxy Watch 4 et Buds 2 : Prix et disponibilité

Commençons par les Galaxy Buds 2. En tant qu’enfant du milieu de la gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, les Buds 2 sont au prix de Rs 11 999 (~ 162 $) en Inde. Ils sont disponibles en graphite, lavande, vert olive et blanc.

La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic atterrissent chacune avec deux tailles de cadran dans les variantes Bluetooth uniquement et LTE. Le prix est le suivant :

Montre Samsung Galaxy 4

40 mm Bluetooth : Rs 23 999 (~ 324 $) 40 mm LTE : Rs 28 999 (~ 391 $) Bluetooth 44 mm : Rs 26 999 (~ 364 $) 44 mm LTE : Rs 31 999 (~ 431 $)

Samsung Galaxy Watch 4 Classique

42 mm Bluetooth : Rs 31 999 (~ 431 $) 42 mm LTE : Rs 36 999 (~ 499 $) Bluetooth 46 mm : Rs 34 999 (~ 472 $) 46 mm LTE : Rs 39 999 (~ 539 $)

La Galaxy Watch 4 de 40 mm arrive en or rose, noir ou argent. Le modèle 44 mm est disponible en noir, vert ou argent. Samsung propose les deux tailles Galaxy Watch 4 Classic dans les coloris noir ou argent.