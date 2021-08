Vous pouvez désormais pré-réserver les prochains pliables de Samsung en Inde

TL;DR

Samsung India a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais pré-réserver ses prochains téléphones. Les utilisateurs devront dépenser 2 000 Rs pour pré-réserver les appareils, mais ils recevront gratuitement un Smart Tag. Les frais de pré-réservation seront soustraits du coût de l’appareil.

Samsung a confirmé qu’il présentera les nouveaux téléphones Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold lors de son événement Unpacked le 11 août, permettant aux utilisateurs de pré-réserver également ces appareils. Désormais, Samsung India a également ouvert les pré-réservations pour les téléphones.

La société coréenne a révélé que les consommateurs indiens peuvent pré-réserver les nouveaux téléphones à partir d’aujourd’hui (6 août) en payant 2 000 Rs (~ 27 $) via la boutique en ligne de Samsung ou l’application Samsung Shop. Les utilisateurs qui empruntent cet itinéraire recevront gratuitement une étiquette intelligente, le chiffre de Rs 2 000 étant soustrait du prix demandé global de l’appareil.

Samsung a récemment ouvert des réservations aux États-Unis également, offrant une valeur de reprise supplémentaire de 100 $ pour votre ancien téléphone, 12 mois de Samsung Care Plus et une offre de précommande non divulguée. Vous pouvez consulter la page de réservation aux États-Unis et la page d’enregistrement des Indiens via les boutons en bas de la page.

Sinon, nous nous attendons à ce que la société coréenne révèle le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. On dit que les deux appareils offrent des conceptions résistantes à l’eau, tandis que le Z Fold 3 devrait également prendre en charge le S Pen.

Le grand écran pliable a également fait l’objet d’une fuite importante aujourd’hui grâce à WinFuture. Le point de vente technologique allemand de confiance affirme que le Z Fold 3 offrira un SoC Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go à 512 Go de stockage et une batterie de 4 400 mAh. Cet appareil devrait également être équipé d’un triple système de caméra arrière de 12 MP, d’un appareil photo de 10 MP pour l’écran du smartphone et d’une caméra selfie sous-écran de 4 MP pour l’écran pliable.